В Алматы прошла премьера фильма "Композитор"

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - В Алматы состоялась премьера первого казахстанско-китайского художественного фильма "Композитор", передает корреспондент агентства.

Художественная лента, основанная на реальных событиях, повествует о дружбе двух музыкантов - Бахитжана Байкадамова и китайского композитора Си Синхая, который по велению судьбы прибыл в Алма-Ату во время эвакуации и не смог вернуться на родину.

Как рассказал продюсер фильма Джонатан Шень, на идею создания картины его натолкнула речь председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 году в Nazarbayev университете. Лидер КНР рассказал о том, как Си Синхай в 1939 году написал в Алма-Ате свою знаменитую кантату "Желтая река".

Я всегда слушал музыку композитора Си Синхая. Но до съемок фильма я не знал, что Си Синхай умер в Алма-Ате. Когда узнал, я решил снять фильм о том, как Байкадамов и его семья помогали Си Синхаю. Я хотел, чтобы все китайцы узнали эту историю, чтобы они тоже поблагодарили казахстанский народ", - рассказал на пресс-конференции продюсер фильма Джонатан Шень.

Ху Цзюнь, игравший Сянь Синхая, очень знаменит в Китае. Мы выбрали его, потому что у него есть музыкальное образование, он играет на фортепиано. Это очень важно для исполнения данной роли. Это был один из факторов, почему мы выбрали его. Отец и дядя главного актера являются очень знаменитыми певцами-исполнителями, поэтому они все хорошо знают Си Синхая, и они поддержали наш проект. Кроме того, Ху Цзюнь имеет схожий с великим композитором характер, поэтому он смог сыграть эту роль", - добавил он.

Как отметил режиссер фильма Сабит Курманбеков, история двух друзей раскрывает дружбу народов и в целом человеческие отношения во время войны.

Это та тема, которая сближает народы. Действительно было трудное время. Шла война, и в это время люди, голодая, думали о творчестве, создавали произведения. Не теряли человеческий облик. Все человеческие отношения показаны в нашем фильме. Это народный фильм", - добавил режиссер.

Выступая на премьере фильма, племянница казахстанского композитора Б. Байкадамова Каламкас Арисланова также поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями от просмотра картины.

Мне тогда было 6-7 лет. Си Синхай прожил у нас полтора года. Мы совершенно не знали, кто он такой. Для нас он был просто человек. И приняли его как человека. Моя мать была очень суровой. Никогда в жизни она меня не гладила и не ласкала. Си Синхай был единственным человеком, который подарил мне детство. Мама, когда уходила на работу, заставляла меня до ее прихода делать все по дому. И когда я работала, Си Синхай на меня смотрел с большим восторгом. Я была готова работать еще больше, чтоб он улыбнулся мне", - сказала она.

Каламкас Арисланова выразила благодарность киностудиям Китая и Казахстана за то, что они смогли передать, как выглядел Си Синхай, его любовь к своей дочери.

Его любовь, которая должна была принадлежать его дочери Нине, была отдана мне. Я всю жизнь жила с грузом, что я не могу ей рассказать, какой у нее был отец. Эта картина, она полностью выполнила мое желание", - добавила Арисланова.

Генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй, также поблагодарил всю съемочную команду за создание кинопроекта.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность Министерству культуры и спорта Республики Казахстан, акимату города Алматы, киностудиям "Казахфильм" и "Shinework Pictures", а также съемочным группам Китая и Казахстана за огромную поддержку и участие в съемках фильма, их огромные усилия в воссоздании этой истории, продолжающей дружбу между Китаем и Казахстаном. Также хочу выразить особую благодарность потомкам Байкадамова за исторический вклад, внесенный ими в продолжение и наследование этой драгоценной дружбы. Эта история, несомненно, стала символом дружбы между китайским и казахстанским народами, позволяющим нам еще больше дорожить достигнутым миром и согласием", - добавил консул.

Напомним, производство совместного художественного фильма "Композитор" инициировано на правительственном уровне, в рамках Соглашения о культурно-гуманитарном сотрудничестве , подписанного 31 августа 2015 года при участии Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. По заказу Министерства культуры и спорта РК было подписано соглашение между АО "Казахфильм" имени Ш. Айманова и китайской кинокомпанией "Shinework Pictures" о сотрудничестве по совместному производству, финансированию и совместному использованию художественного фильма под рабочим названием "Композитор". Основой для реализации данного кинопроекта стало межправительственное соглашение о сотрудничестве по совместному кинопроизводству, подписанное 8 июня 2017 года в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан.

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