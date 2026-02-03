В Алматы снесли незаконный этаж жилого дома

Фото: pexels.com

Лондон. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на тысячи сообщений о заболеваниях сердца, поступивших в регулирующие органы, спорная вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca продолжала использоваться, сообщает GB News.





Как показывают конфиденциальные документы, спорная вакцина от COVID-19 продолжала использоваться, несмотря на тысячи сообщений о проблемах с сердцем, поступивших в британский орган по регулированию лекарственных средств", - говорится в сообщении.





Еще в 2020 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называл эту прививку "триумфом британской науки", и она стала основой ранней программы вакцинации в стране.





Однако после начала применения вакцины AstraZeneca в январе 2021 года стали нарастать опасения в связи с сообщениями о ее возможной связи с потенциально смертельными сердечными патологиями и образованием тромбов. Впоследствии вакцина была выведена из обращения.





Между тем на днях глобальный исследовательский центр AstraZeneca в Кембридже, Великобритания, Discovery Centre принял делегацию Министерства здравоохранения Республики Казахстан во главе с Бауыржаном Джусиповым, председателем Комитета по медико-фармацевтическому контролю. "В ходе визита стороны обсудили приоритеты развития здравоохранения, локализацию инноваций в Казахстане и практические шаги для расширения партнерства в области науки, цифрового здравоохранения и повышения устойчивости системы здравоохранения", - говорится в сообщении.





По информации компании, AstraZeneca показала, как в DISC новые молекулы проходят путь от идеи до пациента - от ранних исследований в лабораториях и совместных проектов с академическими партнерами до масштабирования в клинических центрах и вывода препаратов на рынок. Делегации также представили глобальную инвестиционную стратегию компании и принципы открытой инновационной экосистемы, которая объединяет науку, цифровые технологии и межсекторальные сотрудничества. Стороны отметили потенциал совместных инициатив в ключевых терапевтических направлениях - онкологии, респираторных заболеваниях,а также сердечно-сосудистых, нефрологических и метаболических заболеваниях.





Договорились продолжить проработку проектов по цифровому здравоохранению и данным, расширению участия казахстанских центров в международных клинических исследованиях, возможностям технологического трансфера при соблюдении международных стандартов качества и развитию компетенций врачей и регуляторов", - проинформировали в пресс-службе.





Напомним, ранее на Preprints.org была опубликована работа японских исследователей, в которой сообщалось, что у западных вакцин от COVID-19 выявили возможный опасный эффект, пишет gazeta.ru.





В работе речь идет о мРНК-вакцинах Pfizer и Moderna, которые основаны на доставке в клетки генетической инструкции для синтеза S-белка коронавируса и запуска иммунного ответа. Авторы работы из Университета Киото утверждают, что у части привитых людей в крови в течение длительного времени могут сохраняться следовые количества вакцинных компонентов, включая шиповидный белок коронавируса, фрагменты мРНК, липидные наночастицы и S-белок.





Первый нередко провоцирует тромбообразование и оказывает нейротоксичное действие, а липидные наночастицы вызывают в организме воспаления - источник новых заболеваний.





Исследователи высказывают опасения, что такие остаточные элементы теоретически могут иметь значение при переливании донорской крови или трансплантации органов, однако прямых клинических доказательств вреда для реципиентов представлено не было. Основные выводы работы основаны на анализе отдельных экспериментальных и наблюдательных данных.





Авторы также отмечают, что до пандемии мРНК-технологии применялись преимущественно в онкологии, а массовое использование вакцин у здорового населения стало беспрецедентным шагом. В связи с этим они призывают к дополнительным долгосрочным исследованиям.