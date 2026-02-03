02.02.2026, 20:53 19656
В Алматы снесли незаконный этаж жилого дома
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на улице Шакшака Жанибека демонтировали третий этаж жилого дома, построенный без разрешения, сообщили в акимате.
Отмечается, что этаж возвел собственник в ходе реконструкции частного дома, нарушив градостроительные нормы.
Площадь самовольной постройки - почти 200 квадратных метров. После предписания управления градконтроля нарушитель не устранил нарушения, и дело было передано в суд. В августе прошлого года Медеуский районный суд удовлетворил иск о сносе. Демонтаж начался накануне", - проинформировали в акимате.
Ранее сообщалось, что в Алматы демонтируют незаконный жилой комплекс.
02.02.2026, 14:42 46576
Вакцина AstraZeneca продолжала использоваться, несмотря на тысячи сообщений о заболеваниях сердца - британские СМИ
Фото: pexels.com
Лондон. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на тысячи сообщений о заболеваниях сердца, поступивших в регулирующие органы, спорная вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca продолжала использоваться, сообщает GB News.
Как показывают конфиденциальные документы, спорная вакцина от COVID-19 продолжала использоваться, несмотря на тысячи сообщений о проблемах с сердцем, поступивших в британский орган по регулированию лекарственных средств", - говорится в сообщении.
Еще в 2020 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называл эту прививку "триумфом британской науки", и она стала основой ранней программы вакцинации в стране.
Однако после начала применения вакцины AstraZeneca в январе 2021 года стали нарастать опасения в связи с сообщениями о ее возможной связи с потенциально смертельными сердечными патологиями и образованием тромбов. Впоследствии вакцина была выведена из обращения.
Между тем на днях глобальный исследовательский центр AstraZeneca в Кембридже, Великобритания, Discovery Centre принял делегацию Министерства здравоохранения Республики Казахстан во главе с Бауыржаном Джусиповым, председателем Комитета по медико-фармацевтическому контролю. "В ходе визита стороны обсудили приоритеты развития здравоохранения, локализацию инноваций в Казахстане и практические шаги для расширения партнерства в области науки, цифрового здравоохранения и повышения устойчивости системы здравоохранения", - говорится в сообщении.
По информации компании, AstraZeneca показала, как в DISC новые молекулы проходят путь от идеи до пациента - от ранних исследований в лабораториях и совместных проектов с академическими партнерами до масштабирования в клинических центрах и вывода препаратов на рынок. Делегации также представили глобальную инвестиционную стратегию компании и принципы открытой инновационной экосистемы, которая объединяет науку, цифровые технологии и межсекторальные сотрудничества. Стороны отметили потенциал совместных инициатив в ключевых терапевтических направлениях - онкологии, респираторных заболеваниях,а также сердечно-сосудистых, нефрологических и метаболических заболеваниях.
Договорились продолжить проработку проектов по цифровому здравоохранению и данным, расширению участия казахстанских центров в международных клинических исследованиях, возможностям технологического трансфера при соблюдении международных стандартов качества и развитию компетенций врачей и регуляторов", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, ранее на Preprints.org была опубликована работа японских исследователей, в которой сообщалось, что у западных вакцин от COVID-19 выявили возможный опасный эффект, пишет gazeta.ru.
В работе речь идет о мРНК-вакцинах Pfizer и Moderna, которые основаны на доставке в клетки генетической инструкции для синтеза S-белка коронавируса и запуска иммунного ответа. Авторы работы из Университета Киото утверждают, что у части привитых людей в крови в течение длительного времени могут сохраняться следовые количества вакцинных компонентов, включая шиповидный белок коронавируса, фрагменты мРНК, липидные наночастицы и S-белок.
Первый нередко провоцирует тромбообразование и оказывает нейротоксичное действие, а липидные наночастицы вызывают в организме воспаления - источник новых заболеваний.
Исследователи высказывают опасения, что такие остаточные элементы теоретически могут иметь значение при переливании донорской крови или трансплантации органов, однако прямых клинических доказательств вреда для реципиентов представлено не было. Основные выводы работы основаны на анализе отдельных экспериментальных и наблюдательных данных.
Авторы также отмечают, что до пандемии мРНК-технологии применялись преимущественно в онкологии, а массовое использование вакцин у здорового населения стало беспрецедентным шагом. В связи с этим они призывают к дополнительным долгосрочным исследованиям.
31.01.2026, 16:16 197991
Сведения не подтвердились: в Алматы прекратили уголовное дело о буллинге ученицы частной школы
Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения
Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полиция прекратила уголовное дело о буллинге ученицы частной школы, передает корреспондент агентства.
По факту информации о якобы имевшем место буллинге в отношении несовершеннолетней учащейся частной школы Алматы управлением полиции Наурызбайского района было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования данные сведения не подтвердились, факты буллинга не установлены. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Решение утверждено прокуратурой", - заявили в пресс-службе.
Ранее отец пострадавшей девочки в соцсетях сообщил о якобы попытке суицида его дочери - ученицы частной школы. По его словам, девочку длительное время травили одноклассники, "и учитель это не пресекает".
Напомним, в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
30.01.2026, 12:25 263411
Где казахстанцы чаще всего сталкиваются с бюрократией: составлен антирейтинг акиматов
Фото: depositphotos.com
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане составлен антирейтинг акиматов областей и городов республиканского значения по частоте столкновения граждан с проявлениями бюрократии при получении государственных услуг, сообщает finprom.kz.
Наибольшая частота столкновения опрошенных с бюрократией была зафиксирована в Астане, Костанайской области и Алматы. Это может свидетельствовать о существенных сложностях в работе местных государственных органов - длинных очередях, избыточном документообороте, сложностях с получением услуг в электронном формате или низкой клиентоориентированности сотрудников. Одной из причин антилидерства Астаны может также служить концентрация всех центральных государственных органов в этом городе", - заявили аналитики.
При этом отмечается, что большая часть регионов относилась к категории низкой распространенности бюрократии.
Менее 5% респондентов заявили о бюрократических проволочках при оформлении документов в Абайской и Западно-Казахстанской областях. Наименьшую частоту столкновений с бюрократией продемонстрировали в Шымкенте, а также Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области", - сообщили они.
По данным аналитиков, наиболее распространенной формой бюрократии при получении госуслуг остается искусственное затягивание сроков: с этой проблемой столкнулись 47,4% всех респондентов, встречавшихся с проволочками в государственных органах.
Результаты социологического исследования также позволяют оценить, какие формы бюрократии чаще всего встречались в разных сферах. Наиболее проблемными оказались здравоохранение и образование. В медицинских организациях 29,8% респондентов столкнулись с требованием предоставить дополнительные документы, 49,1% - с затягиванием сроков, а 28,9% - с отказами. В сфере образования 60% опрошенных отметили увеличение сроков оказания услуг, 40% упомянули отказы. В первую очередь на эти показатели повлияли оценки тех респондентов, которые пытались получить лицензию на занятие образовательной деятельностью или оформить бесплатное питание в школах. Кое-что хорошее: о бюрократических проблемах при поступлении в вуз не упомянул ни один опрошенный", - добавили они.
Напомним, в прошлом году депутаты раскритиковали бюрократию в "Самрук-Казыне".
30.01.2026, 12:00 265596
В Казахстане ввели уголовную ответственность за оборот "веселящего газа"
Фото: Polisia.kz
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстане действует уголовное наказание за противоправные деяния, связанные с оборотом сильнодействующих веществ, в том числе запрещенных соединений - оксид азота, известный как "веселящий газ", который преимущественно распространяется в ночных клубах, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, за незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
В этом году подразделениями по противодействию наркопреступности в ряде регионов выявлены и пресечены факты незаконной транспортировки и хранения металлических баллонов с данным веществом.
В одном из ночных клубов Шымкента продажа так называемых смешариков была поставлена на поток. В ходе дальнейших оперативных мероприятий установлен целый склад, где хранились 416 баллонов, половина из которых заправлены запрещенным соединением. Назначена соответствующая экспертиза", - проинформировали в МВД.
В министерстве напомнили, что немедицинское употребление закиси азота опасно и ранее приводило к летальным исходам.
30.01.2026, 11:15 269556
Обыски прошли в офисе Temu в Турции
Фото: RetailTouchPoints.com
Стамбул. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - 21 января антимонопольное ведомство Турции - управление по конкуренции провело обыск в офисе китайского маркетплейса Temu, сообщает Reuters.
По словам китайской стороны, из кабинетов изъяли компьютеры и ноутбуки. В антимонопольном ведомстве Турции подтвердили факт "выездной проверки" в офисе Temu, однако опровергли сообщения об изъятой технике. Добавили, что данная информация "не соответствует действительности".
Мы будем в полной мере сотрудничать с турецкими властями", - заявил представитель онлайн-маркетплейса Temu.
Официальные причины обысков уполномоченные органы не озвучили, только заявили, что проверки не означают начала расследования против Temu. При этом после обысков китайские интернет-магазины Temu и Shein приостановили или ограничили продажи в Турции. Теперь платформы предлагают лишь продукцию местного производства и те вещи, которые уже находятся на складах на территории страны.
Возможно, на принятие данного решения также повлияло предстоящее обнуление беспошлинного ввоза. Министерство торговли Турции отменяет действующую упрощенную процедуру таможенной регистрации товаров стоимостью до 30 евро. Изменение законодательства вступит в силу 1 февраля. Таким образом по примеру ЕС и США Анкара принимает меры по защите отечественной промышленности.
Отметим, что офис Temu в Стамбуле был отрыт в июне 2025 года, после того как Министерство торговли потребовало юридической регистрации от иностранных маркетплейсов.
СМИ сообщают: как и в других странах, расследования турецких специалистов выявили наличие токсичных и канцерогенных веществ в товарах, импортируемых китайскими онлайн-площадками. После этого в Турции стали требовать ужесточение правил импорта.
Напомним, обыски офисов Temu также прошли в Дублине. Там администрацию маркетплейса заподозрили в незаконном получении субсидий от Китая.
Отметим, что в Казахстане действует порог беспошлинного ввоза на посылки дешевле 200 евро, чем активно пользуются китайские маркетплейсы, отправляя свои товары в Казахстан. В это же время казахстанские предприниматели при ввозе товаров оплачивают пошлины и налоги в полном объеме.
28.01.2026, 17:02 406691
В Атырауской области уволили акима из-за попытки вырубки деревьев в парковой зоне
Территорию планировали пустить под застройку
Атырау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Махамбетского сельского округа, игнорируя закон и генеральный план, планировал вырубить зеленые насаждения в парковой зоне для последующей застройки, сообщили в прокуратуре области.
Акимат Махамбетского сельского округа планировал вырубить деревья на территории площадью 2 гектара ради ее последующей застройки, рассказали в прокуратуре.
По акту надзора прокуратуры решения акима села были отменены, тем самым обеспечено сохранение экосистемы региона.
Виновные в этом нарушении заместитель акима района, начальники отделов земельных отношений и строительства, руководитель Махамбетского филиала НАО "Правительство для граждан" привлечены к дисциплинарной ответственности, а аким Махамбетского сельского округа освобожден от занимаемой должности", - проинформировали в ведомстве.
28.01.2026, 16:17 398741
Жители Нур Алатау остались без отопления, горячей воды и газа: в QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы алматинцев Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В компании QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы жителей микрорайона Нур Алатау города Алматы, где ранее было отключено газоснабжение, передает корреспондент агентства.
Проведены работы по реконструкции шкафного газорегуляторного пункта ШГРП-640. Мероприятия реализуются в целях повышения надежности газоснабжения и обеспечения стабильного давления газа в распределительных сетях. Необходимость реконструкции была обусловлена тем, что действующее оборудование в отопительный период периодически фиксировало аварийные отказы, что приводило к снижению давления газа и ухудшению качества газоснабжения потребителей", - уточнили в компании.
Как пояснили в пресс-службе, сегодня оборудование ШГРП-640 заменили на более мощное.
ШГРП-640 функционирует в составе закольцованной схемы газоснабжения по низкому давлению и обеспечивает подачу газа 3920 вводам частного сектора и 222 вводам коллективного сектора. Проведенная реконструкция позволит снизить аварийность, повысить надежность работы газораспределительной сети и обеспечить стабильное газоснабжение значительного количества абонентов", - пояснили в QazaqGaz Aimaq.
По данным компании, на время проведения работ было временно отключено газоснабжение 285 вводов частных жилых домов и 2 вводов коммунально-бытовых объектов, расположенных в квадрате улиц Мурат - Трудовая - Западная.
Пусконаладочные работы планируется завершить в тот же день до 17.00. О предстоящих работах и временном ограничении газоснабжения заблаговременно были уведомлены уполномоченные государственные органы, включая департамент по чрезвычайным ситуациям, профильные управления города Алматы и акимат Бостандыкского района. Также заранее было организовано информирование населения путем размещения объявлений на жилых домах, объектах торговли и в местах массового пребывания людей", - заверили в пресс-службе.
Ранее в жилом массиве микрорайона Нур Алатау был отключено газоснабжение, дома жителей остались без отопления, горячей воды и газа в кухонных плитах для приготовления пищи. Жители сообщили, что с утра сегодняшнего дня без предупреждений и объявлений была перекрыта подача газа в магистральной трубе. Как удалось выяснить после обращения в службу газа, ведутся работы по замене оборудования.
28.01.2026, 12:45 372751
Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане
Фото: кадр из видео
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Казахстана выступило с заявлением после гибели военнослужащих, передает корреспондент агентства.
Командование Вооруженных сил в полной мере осознает всю серьезность произошедшего и степень ответственности за обеспечение безопасности воинской службы. По поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем", - заявили в пресс-службе.
В частности, в воинские части Вооруженных сил направлены комиссии для комплексного психологического обследования каждого солдата. Проводится повторная оценка психического состояния военнослужащих, уровня их психологической готовности к выполнению служебных задач.
Также повышена персональная ответственность командиров и сержантского состава. Кроме того, организованы всесторонние проверки воинских частей силами военной полиции. Усилен контроль за личным составом, в том числе во внеслужебное время.
Введен круглосуточный контроль и приняты дополнительные профилактические меры, направленные на предупреждение правонарушений и происшествий (...) Системно налажена постоянная видеосвязь военнослужащих с родными. Кроме того, командиры подразделений поддерживают регулярную связь с родителями через официальные коммуникационные каналы", - говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что по всем фактам происшествий приняты конкретные кадровые и дисциплинарные решения.
К дисциплинарной ответственности привлечены командующий регионального командования "Восток", начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе. Командир воинской части, где произошла гибель военнослужащего, его заместитель, а также командир батальона освобождены от занимаемых должностей", - добавили в ведомстве.
Ранее военнослужащий погиб в Жамбылской области.
Срочник погиб во время караульной службы в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона.
13 января срочник ранил себя во время учебной стрельбы.
В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.
Также ранее сообщалось о гибели военнослужащего в Мангистау. В конце прошлого года президент поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.
