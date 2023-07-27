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В Алматы в предгорьях снесут коттеджный городок "Мечта"
Фото: facebook.com/salta.virgilio
Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В предгорьях Алматы снесут коттеджный городок "Мечта". Об этом сообщила активистка Салтанат Ташимова на своей странице в Facebook.
Вчера прошло последнее заседание городского суда апелляционной инстанции. Истец был ГАСК. Третьими лицами были управления урбанистики и архитектуры, жители района обсерватории и Салтанат Ташимова, как СМИ. Суд постановил признать объект самостроем, опасным для проживания, и снести за счет застройщика. Очень надеемся, что приговор доведут до исполнения и этот пример будет показательным для всех застройщиков предгорий на оползнеопасных склонах. Нужно восстанавливать сады и навести порядок по застройке предгорий!" - написала активистка.
Напомним, в Алматы задержан экс-руководитель управления урбанистики. Его подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.
В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах. По данным прокуратуры Алматинской области, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров.
Эксперт по экологии Ася Гейдт в качестве примера привела застройку Ремизовского ущелья. По ее словам, нарушение регламентированной высотности, широтности и меридианальной ориентации зданий ведет к перекрытию коридоров движения основных воздушных масс. Она также отметила, что застройка требует расчистки территории, в том числе от растительности.
Ранее Ремизовское ущелье, а также другие подобные территории были заняты дикорастущими и культурными плодовыми деревьями - преимущественно яблонями. К первой категории относится в том числе яблоня Сиверса - среднеазиатский эндемик, вид, включенный в Международную Красную книгу как "уязвимый", прародительница всех яблонь, ко второй - легендарный алма-атинский апорт, сегодня практически полностью утраченный. Помимо непосредственной видовой ценности произраставших ранее садов, необходимо отметить, что любые древесные насаждения являются сильнейшими "фильтрами" для воздуха, они активно потребляют углекислый газ и насыщают атмосферу кислородом, создавая более здоровую среду для человека", - сказала Ася Гейдт.
Кроме того, отмечает специалист, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность алматинцев вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В апреле этого года депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
В июле жители села Бесагаш в Алматинской области пожаловались на незаконную точечную застройку возле их домов.
Ранее алматинские экологи возмутились реконструкцией сквера возле памятника Шокану Валиханову. По их словам, сквер был обнесен капитальным забором. Общественники предположили, что в результате ремонта сквер может потерять исторический облик и дорогостоящую отделку.