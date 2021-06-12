В Алматы внедрят систему электронного учета зеленых насаждений

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В Алматы все деревья внесут в единую базу данных, передает KAZAKHSTAN TODAY

Экологическая обстановка находится на особом контроле акима Алматы. Чтобы поставить точку в вопросе вырубки деревьев, управление цифровизации запустит единую базу данных, где будут сведения о каждом зеленом насаждении мегаполиса . Система будет в открытом доступе. В этом году процесс выдачи разрешений на посадку и вырубку деревьев станет автоматическим. Также система позволяет проводить мониторинг участков для посадок, в том числе, компенсационных.

Как рассказал в прямом эфире телеканала " Алматы " аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, в городе внедрят систему электронного учета зеленых насаждений, проведут инвентаризацию и паспортизацию деревьев на одной платформе.

Любой гражданин может зайти, посмотреть, кто к нам обратился по вырубке деревьев и сказать: "Посмотрите, там ситуация другая", - не постфактум, а до. Чтобы узнать, кто к нам обратился, зачем обратился и что он взамен может поставить", - сообщил глава города Б. Сагинтаев.

Он отметил, что обратная связь с жителями города обеспечивается благодаря работе Open Almaty. За прошлый год в общественную приемную поступило более 400 тысяч обращений.

Все вопросы, которые поступают на Open Almaty, каждый понедельник на аппаратном совещании у меня рассматривается, кто и как отработал, в течение недели сколько вопросов поступили на Open Almaty, по каким отраслям, секторам, какие управления, акиматы, кто отработал, кто не отработал", - добавил Б. Сагинтаев.

Сегодня алматинцам доступен целый ряд сервисов для оказания онлайн-услуг. Кроме антиковидной программы Ashyq, появилось приложение для активных горожан i-Azamat, которым уже пользуются более 8,5 тысячи человек.

В Алматы у нас зарегистрировано более 2000 IT-специалистов, которые ведут деятельность в области разработки программного обеспечения. Ну, конечно, наша задача, как IT-совета, максимально привлекать наши отечественные, алматинские компании для реализации задач города", - подчеркнула координатор городского IT-совета Асем Нургалиева.

Также в городе стремительно развивается сервис безналичного расчета. Он охватил практически все сферы деятельности. Только через сервис "Онай" 259 тысяч горожан провели онлайн-транзакции, а 12 миллионов медицинских услуг были оказаны в электронном виде.

Алматы является крупнейшим центром инновационных технологий в Центральной Азии. В рамках инициативы Smart city, или "Умный город", ведется работа по повышению эффективности управления ресурсами и услугами. Городские власти поставили цель вывести Алматы на уровень самых умных городов мира. 90%, которые предоставляет акимат, можно получить онлайн уже сегодня", - отмечается в сообщении.

По словам Бакытжана Сагинтаева, каждый второй It-специалист Казахстана проживает в Алматы и почти 95% горожан пользуются онлайн-сервисами. В акимате даже создали специальный IT-совет, где молодые специалисты совместно с представителями управлений, разрабатывают планы по цифровизации города.

У нас практически каждую неделю проходят совещания с участием разных управлений, там управление культуры, управление туризма, управление спорта и так далее. С каждым мы разбираем, какие есть проблемы, какие есть объекты, которые нужно оцифровать. Не просто слово "оцифровать" модное, а нужно сделать чтобы это работало, чтобы это было эффективно максимально. Мы вот в этом плане советуем, как правильно сделать", - сказал член городского IT-совета Алишер Тойгулиев.

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