В Астане супруги собрали на лечение сына 1,3 млрд тенге и потратили часть средств на квартиры, машины и ставки - АФМ  

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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 июля 2025 года в Алматы в банкетном зале отеля InterContinental прошла презентация 138-й Кантонской ярмарки - одного из крупнейших мировых мероприятий в сфере оптовой торговли. В мероприятии приняли участие представители бизнеса, государственных структур, а также зарубежные гости и спикеры.





С приветственными словами и презентациями на встрече выступили:





Кенжебеков Толеген, заместитель акима города Конаева;

Руденко Олег, начальник отдела международного сотрудничества палаты предпринимателей "Атамекен" города Алматы;

Ма Вэньпин, второй секретарь отдела по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстан;

Лю СяоМинь, выставочный директор Центра внешней торговли Китая;

Галина Зкрияева, основатель холдинга Jeti Aspan и генеральный директор Galmart.









Кантонская ярмарка, также известная как Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, проводится в Гуанчжоу с 1957 года и является крупнейшей и старейшей торговой выставкой КНР. Она проходит дважды в год - весной и осенью - и объединяет десятки тысяч компаний из более чем 229 стран и регионов мира. Ярмарка славится своим масштабом, широчайшим ассортиментом продукции - от промышленного оборудования и электроники до товаров народного потребления и инновационных решений - и высоким уровнем организации. Это мероприятие называют "барометром" внешней торговли Китая и платформой для установления новых деловых связей.









Общий объем экспортных сделок, заключенных на ярмарке за все время ее существования, превышает 1,5 триллиона долларов США, а число посетителей исчисляется сотнями тысяч. Участие в Кантонской ярмарке открывает доступ к крупнейшим рынкам мира, помогает найти новых партнеров, заключить выгодные контракты и изучить современные тенденции в международной торговле.









Презентация в Алматы стала отличной возможностью для казахстанских предпринимателей узнать больше о возможностях участия в ярмарке, задать вопросы организаторам и наладить новые деловые контакты. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению экономических связей между Казахстаном и Китаем, а также поддерживает развитие международного бизнеса.



