29.07.2025, 09:51 63036
В Астане супруги собрали на лечение сына 1,3 млрд тенге и потратили часть средств на квартиры, машины и ставки - АФМ
Фото: АФМ
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичным департаментом АФМ расследуется факт мошенничества в отношении супругов, которые развернули активную рекламную кампанию по сбору средств на лечение сына. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.
По версии следствия, видеоролики с участием ребенка, эмоциональные посты и агрессивная таргетированная реклама через Instagram и Facebook затронули чувства десятков тысяч казахстанцев. Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге. При этом на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды. Приобретено движимое и недвижимое имущество: 3 квартиры в столице, земельный участок, 5 автомашин. Кроме того, часть средств потрачена на ставки в букмекерской конторе", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что для систематического получения пожертвований треть от поступивших средств (свыше 481 млн тенге) супруги направили на продвижение страницы в социальных сетях, используя таргетированную рекламу Meta Ads. Это позволило значительно расширить аудиторию и увеличить объемы финансовой помощи.
Подозреваемые использовали различные поводы, включая проведение операции в клинике LIV Hospital в Турции стоимостью 84 млн тенге. Несмотря на то что необходимая сумма была собрана, операция за рубежом не состоялась. Более того, для убедительности супругами в Instagram опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно", - рассказали в АФМ.
Сообщается, что "узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации они переоформили земельный участок на третье лицо. Однако следствием доказана фиктивность данной сделки".
С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметили в АФМ.
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30.07.2025, 16:42 8001
Зачем в Алматы покрасили газон
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В аппарате акима Медеуского района города Алматы объяснили, зачем в мегаполисе покрасили газон, передает корреспондент агентства.
С учетом засушливого лета в этом году для поддержания эстетического вида газона в Медеуском районе применяется специальное средство пищевого красителя с удобрениями. Данное средство изготовлено на основе органических пигментов, не содержит токсичных веществ и безопасно для людей и животных. Оно придает травяному покрову зеленый оттенок, сохраняя ухоженный вид. Продукт прошел сертификацию и широко используется в странах с жарким климатом, таких как США, ОАЭ, Испания и Южная Корея, где озеленение сталкивается с подобными погодными вызовами", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что меры направлены на поддержание внешнего облика района в условиях климатических ограничений.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как мужчина красит газон.
30.07.2025, 16:22 8506
В Алматы часть улицы Пушкина станет пешеходной аллеей
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы часть улицы Пушкина после завершения реконструкции станет пешеходной аллеей, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
С 31 июля 2025 года движение автотранспорта по восточной стороне проезжей части улицы Пушкина будет временно прекращено в связи с проведением строительно-монтажных работ. После завершения реконструкции участок будет преобразован в пешеходную зону и закрыт для движения транспорта на постоянной основе", - проинформировали в управлении развития общественных пространств города.
Подчеркивается, что на период проведения работ движение транспорта будет организовано по западной стороне улицы Пушкина в южном направлении в одностороннем порядке.
Ранее в акимате мегаполиса объяснили, почему в городе Алматы в микрорайоне Казахфильм на улице Исиналиева меняют хороший асфальт, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии.
30.07.2025, 12:25 18946
Суд удовлетворил представление о сокращении срока наказания Байжанову
Фото: Depositphotos
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Степногорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Степногорский городской суд рассмотрел представление учреждения уголовно-исполнительной системы о сокращении срока отбывания наказания осужденному Бахытжану Байжанову с применением закона "Об амнистии", сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, 13 мая 2024 года он был осужден приговором СМУС по статье 432 УК (Укрывательство преступления) на 4 года лишения свободы.
Суд удовлетворил представление на осужденного Б. по следующим основаниям. В соответствии с частью 2 статьи 78 УК, лицам осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания. В силу закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК", сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям - на одну третью часть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговором суда взысканные с осужденного принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.
Постановлением суда представление учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному Б. удовлетворено. В соответствии с законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" осужденному Б. сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы", - уточнили в суде.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, кого не коснется амнистия в Казахстане.
30.07.2025, 08:08 26721
Дожди с грозами и пыльные бури прогнозируют сегодня синоптики
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, на юге страны возможны пыльные бури, сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, востоке, в центре ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на юге страны ожидается пыльная буря. На севере и в центре РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - сообщают синоптики.
Днем на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов.
В области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Костанайской, на западе, юго-востоке Павлодарской, на севере Карагандинской, на юге Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, в области Жетысу, на севере, западе, востоке Жамбылской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге Актюбинской областей и области Улытау, на юге, севере, востоке Атырауской, на севере, западе, в центре Мангистауской, на юге Костанайской областей, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, град, температура воздуха +21-23 °C.
В Алматы переменная облачность, дождь, гроза, днем +30-32 °C.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, днем +34-36 °C.
29.07.2025, 20:34 48111
В Алматы прошла презентация 138-й Кантонской ярмарки
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 июля 2025 года в Алматы в банкетном зале отеля InterContinental прошла презентация 138-й Кантонской ярмарки - одного из крупнейших мировых мероприятий в сфере оптовой торговли. В мероприятии приняли участие представители бизнеса, государственных структур, а также зарубежные гости и спикеры.
С приветственными словами и презентациями на встрече выступили:
- Кенжебеков Толеген, заместитель акима города Конаева;
- Руденко Олег, начальник отдела международного сотрудничества палаты предпринимателей "Атамекен" города Алматы;
- Ма Вэньпин, второй секретарь отдела по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстан;
- Лю СяоМинь, выставочный директор Центра внешней торговли Китая;
- Галина Зкрияева, основатель холдинга Jeti Aspan и генеральный директор Galmart.
Кантонская ярмарка, также известная как Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, проводится в Гуанчжоу с 1957 года и является крупнейшей и старейшей торговой выставкой КНР. Она проходит дважды в год - весной и осенью - и объединяет десятки тысяч компаний из более чем 229 стран и регионов мира. Ярмарка славится своим масштабом, широчайшим ассортиментом продукции - от промышленного оборудования и электроники до товаров народного потребления и инновационных решений - и высоким уровнем организации. Это мероприятие называют "барометром" внешней торговли Китая и платформой для установления новых деловых связей.
Общий объем экспортных сделок, заключенных на ярмарке за все время ее существования, превышает 1,5 триллиона долларов США, а число посетителей исчисляется сотнями тысяч. Участие в Кантонской ярмарке открывает доступ к крупнейшим рынкам мира, помогает найти новых партнеров, заключить выгодные контракты и изучить современные тенденции в международной торговле.
Презентация в Алматы стала отличной возможностью для казахстанских предпринимателей узнать больше о возможностях участия в ярмарке, задать вопросы организаторам и наладить новые деловые контакты. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению экономических связей между Казахстаном и Китаем, а также поддерживает развитие международного бизнеса.
29.07.2025, 15:12 56301
В Казахстане намерены ввести лицензирование частных агентств занятости
В Казахстане официально зарегистрировано более 60 агентств, которые занимаются вывозом казахстанцев на работу за рубеж
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскар Биахметов в ходе пресс-конференции в правительстве заявил о том, что в стране намерены ввести лицензирование частных агентств занятости, передает корреспондент агентства.
В соответствии с законодательством право вывоза рабочей силы за рубеж имеют частные агентства занятости (...) Но здесь, конечно, есть проблемы - у нас работа частных агентств занятости не лицензируется (...) Часто бывают проблемы, что они берут деньги казахстанцев, но, к сожалению, оставляют их один на один с их проблемами за рубежом, не содействуют их возвращению, и поэтому у нас стоит вопрос о лицензировании их деятельности", - заявил спикер.
По его словам, в Казахстане официально зарегистрировано более 60 агентств, которые занимаются в частном порядке вывозом казахстанцев на работу за рубеж. В основном, отметил вице-министр, такие агентства зарегистрированы в Астане, Алматы и Карагандинской области.
В последнее время в основном в Великобританию, страны Европы - Германию, Чехию есть немного", - добавил Аскар Биахметов.
Ранее казахстанка в поисках работы едва не попала в трудовое рабство в Камбодже.
29.07.2025, 14:51 59046
Давление на эмоции и риск упущенной выгоды - о новых уловках мошенников предупредили казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового предупредило казахстанцев об уловках мошенников, передает корреспондент агентства.
Один из распространенных методов - создание тревожной ситуации. Граждан просят немедленно принять решение: "срочно перевести деньги", "иначе вы упустите возможность", "нужно срочно подтвердить операцию". Из-за ощущения потери времени или так называемого риска упущенной выгоды человек теряет способность критически оценивать происходящее и действуют автоматически", - заявили в агентстве.
Также, по информации пресс-службы, другой часто используемый прием - давление на эмоции.
Мошенники играют на страхе, сочувствии или доверии. Например, сообщают о несанкционированной банковской операции, нарушении законодательства вами или вашими близкими, просят помощи для "родственника в беде" или предлагают легкий заработок. Эмоциональное состояние мешает человеку сохранять рациональность. Для того чтобы не стать жертвой, важно сохранять бдительность, не доверять незнакомцам в интернете, не передавать личные данные и реквизиты карт, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять информацию через официальные каналы", - добавили в агентстве.
Подчеркивается, что в случае любых сомнений необходимо прервать разговор, даже если собеседник представился официальным лицом - представителем правоохранительных органов, министерств или регулятора.
Помните - никакие финансовые и правовые вопросы не решаются по телефону или через мессенджеры", - добавили в ведомстве.
Ранее Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества.
29.07.2025, 13:51 60931
Станет ли 31 декабря выходным днем - ответ Минтруда
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве руководитель управления департамента труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты РК Шалкар Оразбеков рассказал, рассматривается ли возможность сделать 31 декабря праздничным днем в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Ранее нами несколько раз этот вопрос был рассмотрен, изучен международный опыт. Исходя из международного опыта, мы пришли к выводу, что во всех станах 31 декабря - это рабочий день. Во всех странах 1 и 2 января, за исключением России, являются праздничной датой и, соответственно, выходными днями. На сегодня мы этот вопрос не рассматриваем", - сказал спикер.
Он отметил, что некоторые предприятия в рамках внутренних актов могут сделать 31 декабря выходным днем или неполным рабочим днем.
По результатам проведенного опроса информационным агентством Kazakhstan Today почти половина респондентов проголосовали за более длинные выходные на Новый год.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?