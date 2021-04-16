В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге и юго-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей, днем возможен град.

В Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области - туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, ночью Павлодарской, Мангистауской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области днем в районе Алакольских озер усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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