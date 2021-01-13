Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - 12 января 2021 года в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние атлантический циклон, в связи с чем пройдет снег, на юге и юго-западе осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, метель, на юге и юго-западе - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, местами метель.

В Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем - гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.

В Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области – туман.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 20-25, порывы до 30 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Мангистауской, Атырауской областях - гололед.

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