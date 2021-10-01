В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 30 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, на юге страны - дождь. Лишь на запад и юго-запад республики будет оказывать свое влияние северный антициклон, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей, на севере и в центре - туман, гололед, днем на востоке и юго-востоке - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей, утром и днем на востоке области и в горных районах - гроза.

На севере и юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, днем на северо-западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман, гололед, днем на востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Восточно-Казахстанской области на северо-востоке ожидается гроза, на юго-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке и юге Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на востоке области - туман.

Днем на востоке и в горных районах Алматинской области, на севере Туркестанской области, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области, на юге и в центре Павлодарской области ожидается туман.





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