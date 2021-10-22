В десяти областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 октября на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью в восточной половине области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на северо-западе области порывы 25 метров в секунду.

22 октября в Западно-Казахстанской области ночью на востоке области гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

22 октября в Алматинской области ожидается временами сильные осадки (дождь, снег), ночью и утром 23 октября туман, на дорогах гололедица.

22 октября на северо-западе Костанайской области ожидается низовая метель. Ночью на западе области гололед, туман. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 метров в секунду, днем на юге, юго-востоке 23-28 метров в секунду.

22 октября днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. В северо-западной, северной части области ветер юго-западный, 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью 22 октября в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Сутки 22 октября в горах туман. Ветер западный, на севере области 15-20 метров в секунду.

Днем 22 октября на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

22 октября ночью на востоке, днем на западе, севере Карагандинской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

22 октября ночью на юге Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

Сутки 22, ночью 23 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. 22-23 октября ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.