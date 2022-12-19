В "Экибастузтеплоэнерго" ответили на жалобы горожан на низкую температуру в домах

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Экибастуз. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" ответили на жалобы горожан на низкую температуру в домах.
В связи с участившимися жалобами потребителей тепловой энергии на недогрев ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщает, что причиной этого является регулировка оборудования станции вследствие попавших с теплоносителя фрагментов металлической стружки, ржавчины и окалины после проведения масштабных работ по замене магистральных, внутриквартальных и внутридомовых трубопроводов в период с 27 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с тем, что на трубах котлоагрегатов образуются свищи и происходит останов, это приводит к разрегулировке теплоснабжения города.
Это является основной причиной того, что температура воздуха в домах некоторых экибастузцев до сих пор не достигла нормы. Для запуска резервных котлоагрегатов и стабилизации теплоснабжения необходима безостановочная работа оборудования ТЭЦ, налаживание которой требует времени. В ближайшее время параметры теплоносителя позволят доводить тепло в необходимом объеме до домов потребителей", - подчеркнули на предприятии.
Аким региона Асайын Байхан вчера заслушал отчеты о завершении работ на сетях тепло- и водоснабжения Экибастуза, а также о ходе ремонта в пострадавших квартирах горожан. Он поручил бригадам, приводящим в порядок жилье, не сбавлять темп, но при этом упор сделать на качество.
Сам объеду первые же полностью восстановленные квартиры и проверю, насколько довольны люди ремонтом. Никаких замечаний и нареканий быть не должно - такова моя установка ответственным лицам. В очередной раз призвал городские власти и коммунальные службы чутко реагировать на любые сигналы населения, оперативно идти на контакт, выслушивать, разъяснять, исправлять. Отзывы экибастузцев сейчас - главный критерий оценки работы местных исполнительных органов", - подчеркнул аким.
Как сообщалось ранее, система отопления Экибастуза большей частью уже отбалансирована, однако жалобы на недостаточно комфортную температуру еще поступают. По данным акимата, аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.
Напомним, крупная авария на теплосетях в Экибастузе произошла 27 ноября, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.
Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика. В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону.