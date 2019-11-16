В Караганде обсудили борьбу с кражами и наркоторговлей

Караганда. 15 ноября. Kazakhstan Today - В акимате Карагандинской области под председательством Жениса Касымбека состоялось заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, передает Kazakhstan Today.

На заседании обсудили проблемы безопасности дорожного движения, распространения синтетических наркотиков и меры противодействия кражам, сообщили в пресс-службе акима региона.

Как отметил начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин, в регионе ежегодно снижается количество состоящих на учёте лиц, употребляющих психоактивные вещества. Тем не менее, на сегодняшний день остается актуальной проблема распространения синтетических наркотиков, особенно в городах Караганде и Темиртау.

В последние годы синтетические наркотики распространяются бесконтактно, через мессенджеры и надписи на стенах домов. В этой связи нужно усилить работу с местными исполнительными органами и общественниками. Совместно с акиматами, КСК и общественностью проводятся работы по выявлению и закрашиванию этой рекламы. Но нужно усилить эту работу", - сказал Ерлан Файзуллин.

По его словам, на следующей неделе будут организованы профилактические мероприятия в учебных заведениях. Также проводятся родительские собрания и интерактивные уроки на антинаркотические темы.

Что касается краж, то в последнее время в регионе участились случаи скотокрадства.

Мы проводим квартальное оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад". Выявляем факты перевозки скота без соответствующих документов с дальнейшей проверкой их на криминальное происхождение. На дорогах республиканского и местного значения выставлены мобильные посты для проверки транспорта, перевозящего скот и мясную продукцию", - проинформировал начальник управления криминальной полиции департамента полиции области Абиль Абильдин.

Для профилактики скотокрадства сотрудники полиции предлагают фермерам прикреплять чипы на свой скот, а также создать в сельской местности загоны для бродячего скота.

В свою очередь начальник местной полицейской службы ДП области Валерий Коваленко рассказал о ситуации с ДТП в регионе. В целом за последние пять лет полицейские фиксируют снижение числа происшествий на дорогах. Главной их причиной, по данным полиции, является превышение скорости.

32,25% ДТП произошли по причине превышения скоростного режима, 17,5% стали следствием нарушения проезда пешеходных переходов и 10% - нарушения правил маневрирования. С целью предупреждения дорожного травматизма департаментом полиции проводятся различные рейды и акции. При содействии местных исполнительных органов размещено 29 агитационно-профилактических баннеров. На автодороге республиканского значения Алматы - Екатеринбург установлено 11 муляжей стационарных скоростемеров, 8 стробоскопов и 3 активных макета дорожного рабочего", - отметил докладчик.

Сообщается, что сейчас в регионе необходимо установить дополнительные видеокамеры, скоростемеры и 1064 дорожных знака, более 2000 знаков требуют замены.

Как проинформировал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов, общая протяжённость дорог Карагандинской области составляет 2784 километра. На автодорогах установлены порядка 10 тысяч знаков. В текущем году установлены и заменены 2000 знаков. И эта работа продолжается.

По итогам заседания аким области Женис Касымбек дал несколько поручений.

Мы сегодня рассмотрели очень актуальные вопросы. Проблемы есть, и их нужно решать. Что касается наркобизнеса, то всем акимам городов и районов поручаю провести большую работу совместно с департаментом полиции. В сотрудничестве с КСК необходимо уничтожать эти надписи и рекламу, способствующие распространению синтетических наркотиков. Также сегодня много говорилось о техническом состоянии пунктов полиции и опорных пунктов. Акимам городов и районов даю поручение подготовить планы по оснащению опорных пунктов и в целом по основным средствам. Департаменту полиции вместе с акимами районов и городов поручаю отработать этот вопрос и предоставить список в течение двух недель. Жду конкретную дорожную карту по районам", - сказал Женис Касымбек.

Кроме того, в МВД открыта горячая линия о наркопреступлениях в мессенджере WhatsApp. Граждане могут на номер 87777856651 направлять сведения, фото и видео о ставших известных фактах наркоправонарушений, распространения наркотиков, нанесения граффити-надписей о наркотических средствах и размещения закладок. Полученная информация будет поступать в дежурную часть департамента по противодействию наркопреступности, по которой будут приняты оперативные меры.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства