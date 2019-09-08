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Караганда. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области ведется постоянный мониторинг цен на уголь для пресечения спекуляций, передает Kazakhstan Today.

На совещании заместитель акима области Ермаганбет Булекпаев заслушал отчёты всех регионов о ходе подготовки к отопительному сезону, который начнётся в октябре. Было отмечено, что подготовка к зиме систем жизнеобеспечения находится на особом контроле. Акимы городов и районов несут персональную ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В ходе обсуждения заместитель акима подчеркнул необходимость постоянного мониторинга цен на уголь, чтобы не допустить спекуляций и необоснованного повышения.

Также было озвучено, что с разреза "Шубарколь комир" в сутки отгружают более тысячи тонн угля для нужд потребителей. Если спрос вырастет, на предприятии готовы удвоить объёмы отгрузки.

Кроме того, на совещании был рассмотрен вопрос о подготовке жилого фонда и соцобъектов.

"На сегодняшний день жилые дома и объекты соцкультбыта готовы на 91% при плане 95%. Есть отставание от графиков в Сарани и Каркаралинском районе. Необходимо подтянуться Актогайскому району. Во всех городах и районах завозят уголь для госучреждений и для населения. Обеспечено 80% от необходимого количества", - доложил руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Улантай Усенов.

На ТЭЦ-2 в Темиртау завершается капитальный ремонт третьей турбины. Ремонт котла №4 идёт с опережением графика, работы обещают завершить в ноябре - на 10 дней раньше установленного срока.

В посёлке Агадырь Шетского района продолжаются работы по выносу автономных систем отопления из подвалов. Сейчас в пяти новых АСО, расположенных рядом с жилыми домами, завершили монтаж каркасов и оборудования. К началу октября планируют закончить монтаж инженерных сетей.

Как отметил Ермаганбет Булекпаев, все котельные получат паспорта готовности к отопительному сезону. Замакима потребовал держать их подготовку на особом контроле.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области на коммунальные нужды в этом году планируют отгрузить 5,1 млн тонн твёрдого топлива, это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Также до начала отопительного сезона в регионе завершат вынос из подвалов автономных систем отопления

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