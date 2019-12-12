В Казахстан на хранение поступила вторая партия низкообогащенного урана

Усть-Каменогорск. 11 декабря. Kazakhstan Today - Вторую партию низкообогащенного урана привезли в Казахстан. Храниться она будет в банке ядерного топлива, расположенного в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.

Это, пожалуй, одно из самых охраняемых мест не только в Усть-Каменогорске, но и в целом по стране. В неприметном ангаре, с многочисленными датчиками, решетками будут хранить 90 тонн низкообогащенного урана. Доставляют это сырье в цистернах. Всего их в банке разместят 60, сообщил Первый канал "Евразия"

Цилиндры, прежде чем загружать материалы, и бросали с 20-метровой высоты, и в огне, и в воде они не тонут. В принципе, по международным стандартам это очень прочные цилиндры, и выход в атмосферу каких-либо радиоактивных веществ вообще исключается", - прокомментировал заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Гумар Сергазин.

А что будет если..." - большая часть вопросов представителям международного агентства по атомной энергии начинается именно так, отмечает телеканал. Но все опасения специалисты назвали беспочвенными, в том числе и информацию о якобы радиоактивном излучении от цистерн. Если бы оно было, мы бы тут не стояли, заключает руководитель проекта Марта Феррари и с большим удовольствием рассказывает о преимуществах.

Это средство - крайние меры для того, чтобы предоставить ядерное топливо странам, которые не могут по каким-либо причинам купить его из других источников, поэтому это является очень важным проектом для обеспечения поставок урана во всем мире", - рассказала исполняющая обязанности руководителя проекта "Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ" Марта Феррари.

Как подчеркивает телеканал, создание банка ядерного топлива - это шаг к международной безопасности и режиму ядерного нераспространения. Ведь теперь запасы низкообогащенного урана для всех 170 стран-участниц МАГАТЭ будут храниться только здесь. Из этого объема возможно произвести топливо только для загрузки одного реактора. Поэтому порядок выдачи того, что находится в этом здании, будет четко регламентировать Международное агентство по атомной энергии.

Как только все ячейки в банке ядерного топлива будут заполнены, эти ворота закроют. Откроют их в следующий раз только тогда, когда какая-либо страна подаст заявку в МАГАТЭ на выделение определенного количества гексафторида урана, и МАГАТЭ ее одобрит", - резюмировала корреспондент телеканала Юлия Ефремова.

Напомним, Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ был открыт в 2017 году на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске . Основной целью создания банка НОУ является учреждение механизма, обеспечивающего гарантийные поставки ядерного топлива государствам-членам МАГАТЭ, которые не заинтересованы в создании полного цикла его производства и добросовестно выполняют свои обязательства по нераспространению.

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