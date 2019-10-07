В Казахстане с начала года более 300 полицейских различного ранга оказались под следствием

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за 8 месяцев более 300 полицейских различного ранга оказались под следствием, передает Kazakhstan Today.

В ходе совместных действий за 8 месяцев текущего года в отношении сотрудников начато 307 досудебных расследований, в том числе 170 - по коррупционным правонарушениям. К уголовной ответственности привлечены 74 руководителя различного звена, 52 из них - за коррупцию. Сотрудники привлекаются к ответственности за мошенничество, взяточничество, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и другие преступления", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

В частности, 3 октября в результате совместной операции, проведенной органами национальной безопасности и департаментом собственной безопасности МВД, изобличены руководящие должностные лица департамента полиции Акмолинской области, длительное время занимавшиеся противоправной деятельностью. Заместитель начальника ДП задержан , в отношении других лиц избраны иные меры пресечения.

В МВД отметили, что задержание высокопоставленных полицейских - не первая операция, проведенная совместно с органами национальной безопасности и антикоррупционной службой. Это результат последовательной политики МВД по противодействию коррупции, а также другим нарушениям законности в собственных рядах и обеспечению транспарентности этой работы.

Крайне важным в этой работе является персональная ответственность руководителей, не принимающих должных мер превентивного характера. К примеру, начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области освобождён от должности в связи с задержанием за коррупционные преступления его заместителя . Также за коррупционные преступления руководителей курируемых подразделений лишились должностей заместители начальников департаментов полиции Атырауской и Жамбылской областей", - проинформировали в МВД.

В пресс-службе подчеркнули, что не менее жесткие меры принимаются в отношении руководителей, нарушающих этические нормы поведения. В Костанайской области замначальника департамента полиции уволен по отрицательным мотивам за нахождение на службе в нетрезвом состоянии, другой - освобожден от занимаемой должности за оскорбление подчиненного.

Вместе с тем в пресс-службе проинформировали, что в настоящее время осуществляются проверки в ряде регионов на предмет коррупционных схем, в том числе связанных с кадровыми вопросами, в сфере государственных закупок и др.

Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников органов внутренних дел можно сообщить, обратившись на блог министра внутренних дел на портале dialog.egov.kz , либо позвонив в департамент собственной безопасности министерства (телефон доверия: 1402), либо отправив сообщение на личные странички Facebook и Instagram начальника ДСБ. Анонимность гарантируется.

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