В Казахстане установили бесплатный провоз 20 килограммов багажа в самолетах

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Принят приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 июня 2019 года №451 "О внесении изменения в приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №540 "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте", передает Kazakhstan Today.

"Каждому пассажиру, имеющему билет, за исключением несовершеннолетних пассажиров, перевозимых без предоставления отдельного места в салоне, устанавливается бесплатный провоз ручной клади и багажа весом не более 20 килограммов. Общий вес ручной клади, вносимой в салон воздушного судна, и его предельные габариты устанавливается перевозчиком", - говорится в документе.

Увеличение веса бесплатно перевозимого багажа и установление других льгот допускается по усмотрению перевозчика.

Положения настоящего пункта не распространяются на перевозчика, определенного уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. Такой перевозчик самостоятельно устанавливает вес, габариты и нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа", - отмечается в приказе.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого официального опубликования.

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