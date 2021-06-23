В Минтруда назвали ложной информацию о проведении благотворительной акции для инвалидов

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что информация о проведении благотворительной акции для лиц с инвалидностью является фейком, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о том, что 23 июля возле Министерства труда и социальной защиты населения РК пройдет благотворительная акция для лиц с инвалидностью, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

В ведомстве отметили, что проведение каких-либо акций для лиц с инвалидностью и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, не планируется.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону", - добавили в пресс-службе.

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