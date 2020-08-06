В Нур-Султане изымают лекарства из аптек, завышающих цены

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - В столице полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры продолжают проводить рейды по выявлению фактов реализации медицинских препаратов с нарушениями законодательства РК, передает Kazakhstan Today.

Некоторые работники городских аптек, игнорируя приказ министра здравоохранения о предельных ценах на лекарственные средства, продолжают завышать цены при продаже . Так, полицейскими в двух аптеках столицы выявлены факты завышения цены на препарат "Гроприносин". В аптеке по улице Б.Момышулы изъяли 12 пачек препарата на сумму 40 тысяч тенге, в другой аптеке, по проспекту Женис, конфисковали 8 пачек на сумму 25 360 тенге. В аптеке по улице Жургенова продавали лекарственный препарат "Клексан" по завышенной цене. Сумма изъятого препарата составила 31 000 тенге. В отношении 33-летнего аптекаря материал направлен в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана для привлечения к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Всего с начала проведения рейдов стражами порядка выявлено 120 правонарушений реализации медицинских препаратов с нарушением законодательства РК, задержано 133 лица, в том числе более 80 аптекарей, проверено 462 аптеки. Изъяты около шести тысяч упаковок лекарств, медицинских средств индивидуальной защиты и антисептических средств. Общая сумма изъятых препаратов составила около 20 млн тенге.

Всем выявленным фактам будет дана правовая оценка, и в соответствие с законодательством РК виновные лица будут привлечены к ответственности", - подчеркнули в полиции.

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