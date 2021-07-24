В Нур-Султане застройщик вырубил сквер ради строительства многоэтажки

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Нур-Султане застройщик уничтожил любимый жителями сквер ради строительства многоэтажного дома, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Жители считают, что вырубку начали незаконно, без общественных слушаний", - сообщает "Первый канал Евразия" .

Сквер располагался на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Мусрепова. Теперь вместо ив, яблонь и клёнов застройщик оставил голые пни.

В сквере любили отдыхать взрослые и играли дети. Сейчас им остаётся только вспоминать о зелёном уголке", - сообщает телеканал.

Мы там часто играли, называли его Нарнией. Потому что ходишь между деревьями и создаётся ощущение сказочного леса", - рассказала одна из юных жительниц района Индира Бейсенова.

Экологическая полиция города уже выяснила, что сквер уничтожили без разрешения. За это стройкомпания должна заплатить штраф - 90 тыс. тенге. Но местные жители считают наказание слишком мягким.

Надо будет вести диалог с акиматом, выяснять, кто ответственный за эти дела, и привести место в порядок. Мы просили сделать на этой территории хороший красивый парк", - рассказывает один из жителей Михаил Никифоров.

В акимате ответили, что земля принадлежит частнику, а значит проверить законность вырубки они не могут из-за моратория.

В 2008 году участок уже отдавали под строительство, но потом предпринимателю выделили землю в другом районе.

Новый собственник земли вырубил в общей сложности одиннадцать деревьев.

Теперь, помимо возмещения материального ущерба, он должен посадить новые саженцы из расчёта 1:10. То есть за одно срубленное дерево он должен посадить десять. И при этом обеспечить их приживаемость", - рассказали столичные экологи.

Жители микрорайона не намерены сдаваться и хотят обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы отстоять участок и снова его озеленить.

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