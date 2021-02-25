В Павлодаре 10-летний мальчик управлял автомобилем

Павлодар. 24 февраля. Kazakhstan Today - На пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в Усольском микрорайоне за рулем автомашины сидит несовершеннолетний, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram, полицейские установили водителя автомобиля. Как оказалось, 47-летний мужчина хотел обучить 10-летнего сына навыкам вождения.

За передачу права управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством, мужчина привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 612 КоАП РК. Наложен штраф 50 МРП.

В сентябре 2020 года в Актау нетрезвый подросток за рулем автомобиля трижды наехал на женщину. Месяцем ранее стало известно, что несовершеннолетний сын начальника полиции Западно-Казахстанской области Махсудхана Аблазимова управлял автомобилем без прав.

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