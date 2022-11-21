В полиции Алматы прокомментировали несанкционированные митинги

Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы прокомментировали несанкционированные митинги.
Во время выборов были нарушения законодательства в части проведения несанкционированных акций и митингов. Вам известно, что в наших законах четко расписаны порядок проведения любых мирных собраний, шествий, демонстраций. За несоблюдение законодательства, его нарушение предусмотрена ответственность", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Отмечается, что в этой связи органами внутренних дел были приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка.
Организаторы и активные участники несанкционированных акций доставлялись в ОВД. Часть из них привлекается к административной ответственности с учетом требований Международного пакта о гражданских и политических правах о минимальности, соразмерности и допустимости назначения судом наказаний, часть отпущена после профилактической беседы", - пояснили в ДП.
В пресс-службе добавили, что "в общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно, при доставлении правонарушителей специальные средства не применялись".
Говоря о действиях полицейских, можно сказать, что все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом", - отметили в полиции.
Ранее в соцсетях появилась информация о митингах возле памятника Абаю перед Дворцом Республики и на площади Республики в Алматы.
Напомним, полиция Казахстана с 15 ноября перешла на усиленный вариант несения службы в связи с проведением в стране президентских выборов. Полиция будет работать в усиленном режиме до 24 ноября текущего года.
Ранее в МВД сообщили о стабильной обстановке в день выборов.
Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная", - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Казахстана Жандос Мураталиев в ходе телемарафона в эфире госканала "Казахстан".
Он проинформировал, что правоохранительные органы по всей республике обеспечивают соблюдение правопорядка. На 10 тысячах избирательных участках работают 20 тысяч полицейских. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тысяч полицейских.