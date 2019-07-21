В полиции прокомментировали словесную перепалку казахстанских и иностранных рабочих на стройке "Абу-Даби Плаза"

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Очередной конфликт возник сегодня между казахстанскими и иностранными работниками на объекте "Абу-Даби Плаза" , предает Kazakhstan Today.

В 15.06 на пульт "102" поступил звонок о том, что около строящегося отеля "Sheraton Hotel Astana", на пересечении улиц Акмешіт - Сыганак, при выходе с рабочей смены произошла словесная перепалка между иностранными гражданами и казахстанскими рабочими, причиной которого послужило обращение одной из девушек работающей на строительном объекте "Абу-Даби Плаза" к своему другу по поводу sms-сообщения, поступившего ей от иностранного рабочего", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

В ведомстве отметили, что после прибытия нарядов полиции инцидент был исчерпан и рабочие разошлись по домам.

Все участники инцидента установлены. Проводится проверка. Департамент полиции Нур-Султан призывает граждан не поддаваться на различные рассылки в соцсетях и предупреждает об ответственности за распространение заведомо ложной информации", - говорится в сообщении.





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