Зарплата иностранцев в Казахстане в пять раз превышает оплату труда местных специалистов

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - После массовой драки на Тенгизском месторождении в Казахстане проверят все крупные компании с иностранным участием, передает Kazakhstan Today.

Всего в РК более 17 тыс. предприятий с иностранным участием. Одна из основных претензий, которую на протяжении нескольких лет высказывают казахстанские специалисты, касается дискриминации в оплате труда . В частности, по отдельным видам работ в нефтегазовом комплексе зарплата иностранцев в пять раз больше, чем у казахстанцев, сообщает astanatv.kz

Допустим, казахстанские оператор 6-го разряда получает 44 доллара в день, тогда как иностранный работник, работающий на этой же работе, который работает "бэк ту бэк", у них термин такой есть - взаимозаменяемые работники, он получает 200 долларов в день минимум. То есть уже в 4-5 раз выше", - рассказала председатель Отраслевого профсоюза работников нефтегазового комплекса Салтанат Рахимова.

По словам специалистов, иностранные работодатели вводят для иностранных работников новые специальности или дополнительные требования к должностям, что и позволяет им на законных основаниях повысить зарплату.

После массовой драки в Тенгизе в трудовой инспекции Атырауской области сообщили, что только в этом году на отечественных и зарубежных предприятиях области выявили около 300 нарушений. В результате были наложены штрафы на 9 млн тенге. А после проверки компании ССЕР, замешанной в скандале, двух сотрудников депортировали.

Указанные им специальности не соответствовали занимаемой должности. Например, по данной разрешительной документации Рауф Рустам представлен как менеджер. Но было установлено, что он занимал должность руководителя Службы безопасности. В связи с тем, что это противоречит закону, в отношении него были приняты соответствующие меры", - сообщил руководитель отдела управления инспекции труда Атырауской области Кемел Имангалиев.

По словам акима Атырауской области Нурлана Ногаева, иностранцы нанимают своих людей в службу безопасности, чтобы контролировать казахстанских рабочих.

Есть конкретные заявления, когда представители охранных фирм вместо того, чтобы выполнять прямые обязанности по безопасности объектов и предотвращению угроз здоровью и жизни людей, занимаются запугиванием персонала. И являются реализаторами запугивающих идей работодателя. Образно говоря, пасут этого работника. Если вы не хотите добровольно изменить ситуацию, то у нас хватит сил и средств, чтобы привести все в соответствие с законом", - заявил аким.

Вместе с тем в Атырауском филиале отраслевого Профсоюза отметили, что зарплаты казахстанцев хоть и ниже, чем у коллег-иностранцев, но при этом выше, чем в среднем по республике. Этот фактор плюс конкуренция останавливают отечественных нефтяников защищать свои права. Вместе с тем жалоб становится все больше

На минувшей неделе Минтруда предложил Генпрокуратуре проверить все компании с иностранным участием. Между тем в столице вышли на митинг рабочие "Абу-Даби плаза" . Поводом послужили неравное рабочее время, заработная плата и даже разный обед у казахстанских и иностранных строителей.

За обед работодатели платят 500, а иностранные рабочие обедать ходят в специальные столовые. Казахстанцы говорят, что 500 тенге мало, надо добавить. Это - первое. Второе - по отношению рабочего времени. Третье - заработная плата. После этих случаев вышли мы с предложением к Генеральной прокуратуре совместно организовать проверку на всех предприятиях, компаниях с иностранным участием", - сообщил ранее министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев.

По данным Минтруда, в стране зарегистрировано более 17 тыс. иностранных компаний.

Как сообщили в Минэнерго, привлекать иностранцев в Казахстан вынуждает дефицит высококвалифицированных специалистов . А в части доплат пояснили, их получают за работу вдали от дома.

Так называемые экспаты, прибыли ли они в Казахстан, или наши люди работают за рубежом, они получают компенсацию за то, что работают на выезде. Длительное время далеко от семьи - идет доплата", - пояснил первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов.

Между тем, по словам экономиста Армана Байганова, иностранцы-работодатели, как правило, не дают болашаковцу на родине вырасти из управленцев среднего звена. В итоге казахстанцу с дипломом престижного вуза выгоднее самому стать экспатом.

Не найдя достойную оплату труда в соответствии с их квалификацией, стараются уехать за рубеж. Если за рубежом они работают, их там оценивают как на равных. Есть знакомые, которые в Америке отучились, и они работают в банковской сфере, получают - с учетом своей квалификации, опыта - выше среднего получают. Также компании их придерживают, за счет повышения квалификации, бесплатно, без каких-то отработок", - пояснил он.

На этой неделе в Атыраускую область приезжали послы Иордании и Ливана, а также выступали президенты иностранных компаний. Госорганы и бизнес сошлись на том, что допускать новых подобных ситуаций нельзя. Для начала предложили увеличить число руководителей-казахстанцев и проводить воспитательную работу с коллективами.

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