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Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Зарплаты казахстанских и иностранных рабочих на Тенгизе проанализируют после массового конфликта. Об этом сообщил сегодня в кулуарах заседания правительства первый заместитель министра энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, передает Kazakhstan Today.

Я не могу подтвердить и согласиться с тем, что у работников одинаковая квалификация. Поскольку сотрудники из-за рубежа приезжают при отсутствии такой же квалифицированной рабочей силы в Казахстане. Тенгиз - это очень сложный проект, строительство модульное, там очень сложные установки, требуется много квалифицированных рабочих, которых не всегда хватает в Казахстане. Сегодня там работают порядка 40 тыс. человек. Сейчас это все анализируется. Если мы выявим неоправданные, необоснованные доплаты тому или иному работнику, то будем принимать меры. Объективно разница в оплате труда существует, и это надо признать", - цитирует Досмухамбетова Kazpravda.kz .

По словам вице-министра, сейчас на Тенгизе ситуация стабильная. Представители дипломатических миссий встретились с акимом Атырауской области. У компании ССЕР, среди работников которой произошел конфликт, 11 тыс. сотрудников, среди них порядка 600 - иностранные сотрудники.

На сегодня приостановлена работа на одном из участков. Компания ССЕР вернется на эту площадку, ритм надо восстановить. Это очень непросто, это сложный технологический процесс. Темпы значительно сбавились, но это не означает, что работы остановились", - сказал Досмухамбетов.

Он также отметил, что вопрос о депортации иностранных работников не стоит. Задача стоит в том, чтобы нормализовать обстановку.

Инцидент требует расследования; что я точно знаю - никаких гонений со стороны компаний к этим людям не будет", - подчеркнул он.

Говоря о пострадавших в результате конфликта, вице-министр отметил, что цифры разнятся. "По подтвержденным данным ТШО, всего в медпункт обратились 45 человек. Это в основном сотрудники компании ССЕР, но есть и другие. Там не только одной национальности, там есть и четыре казахстанца", - сказал Досмухамбетов, уточнив, что 22 из обратившихся потребовалась медицинская помощь.

Их отвезли в Атырау. На вчерашний день, даже позавчера вечером, ни одного человека в больнице не было. Все получили необходимую помощь. Не было серьезных телесных повреждений, которые потребовали бы длительного лечения. Они получили первую необходимую помощь, находятся в нормальном состоянии, насколько я знаю", - заключил Досмухамбетов.

Напомним, что 29 июня на Тенгизе, на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ЗТП ПБР) между рабочими произошел межличностный конфликт, в результате которого пострадали более 40 человек . Причиной стала фотография в соцсети, размещенная иностранным сотрудником, на которой он держит рацию. За спиной стоит девушка-казашка, а антенна рации направлена в сторону ее губ. По свидетельству очевидцев, в беспорядках на объекте приняли участие несколько сотен работников . Иностранных сотрудников с объекта эвакуировали, работу пришлось приостановить.

По факту хулиганства департамент полиции Атырауской области начал досудебное расследование

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