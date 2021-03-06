В пятницу в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На большей части Казахстана по-прежнему сохраняется влияние северо-западного циклона - ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге и юго-востоке республики - сильные осадки. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере республики порывы 23-28 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской, Жамбылской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами гололед, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду, днем местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается туман, днем местами в Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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