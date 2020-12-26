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В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

25.12.2020 18631
В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, 25 декабря в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Кокшетау ночью и утром 25 декабря ожидается туман. 26 декабря в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза, ночью 27 декабря 25-30, местами 35 мороза, сообщает РГП "Казгидромет".
 
Сегодня в Атырауской области местами ожидается туман.
 
25 декабря в Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.
 
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный утром и днем местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте днем 25 декабря ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
25 декабря в Мангистауской области местами ожидается туман. Ночью местами ожидается гололед, на севере области сохранится сильный мороз до 22 градусов. В Актау ночью ожидается гололед.
 
25 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.
 
25-27 декабря в Карагандинской области местами ожидается туман.
 
26 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 30-35 мороза, 27 декабря ожидается сильный мороз 37-42 градусов.
 
25-27 декабря в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. 26, 27 декабря местами ожидаются низовая метель, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Таразе 25-27 декабря временами ожидаются туман, гололед.
 
25 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области до 30 мороза, ночью 26 декабря до 25-30, местами 33 мороза.
 
26 декабря в Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 30-35, на севере области 38 мороза, ночью 27 декабря ожидается 32-37 градусов мороза, местами сильный мороз 40 градусов.
 

Ложбины Северного и Южного циклонов и связанные с ними фронтальные разделы вызовут осадки (преимущественно в виде снега) практически на всей территории РК. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке с низовой метелью, на юге – гололед. Лишь западные и юго-восточные регионы будут оставаться под влиянием отрога антициклона – сохранится погода без осадков", - сообщили синоптики.

 
В Алматинской области ночью местами сохранится сильный мороз. 
 

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