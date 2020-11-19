В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - 18 ноября 2020 года штормовое предупреждение объявлено в Костанайской, Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях, передает Kazakhstan Today.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдет снег. Лишь на запад и юго-запад страны будет оказывать влияние антициклон с центром над Самарой, ввиду чего сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юго-востоке – гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Ночью и утром в Алматинской области местами ожидаются туман, гололед.

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