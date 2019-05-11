В шествии "Бессмертный полк" в Алматы приняли участие около 120 тысяч человек

Напомним, шествие "Бессмертный полк" прошло 9 мая в полдень. Шествие стартовало с площади Астана, участники прошли по улице Толе Би, до проспекта Достык, до улицы Казыбека би и улицы Зенкова, до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
В руках горожане бережно несли портреты своих близких - мужчин, женщин и даже подростков - участников Великой Отечественной войны, тех, чьими руками ковалась эта победа.
Праздничные мероприятия в городе начались с самого утра. В 09.30 на площади перед Вечным огнем в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошла церемония возложения цветов к Мемориалу славы. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, рота почетного караула, военно-духовой оркестр и другие. Жители города почтили память павших минутой молчания, после чего состоялось торжественное прохождение роты почетного караула и праздничный концерт.
Вечером на площади Астана прошел концерт "Тагзым!" с участием эстрадно-симфонического оркестра акима Алматы и звезд казахстанской эстрады. В завершение празднования запустили праздничный салют.
Нам нужна одна Победа, одна на всех мы за ценой не постоим", - строки из жизни, которые каждый из героев, смотрящих на нас сегодня с этих плакатов, пел пережив все тяготы и лишения войны, пел со слезами на глазах. Победу они ковали своими руками, мужеством и бесконечной храбростью. Гибли на полях сражений от вражеских выстрелов, погибали от взрывов в окопах, или вовсе измученными в фашистских лагерях. Но приближали этот майский день, как могли. Вот такая наша общая история, из которой уже не вычеркнешь ни строчки, сообщает телеканал Almaty.tv.
27 миллионов наших граждан погибло, казахстанцев 600 тысяч погибло. Из 6 миллионов – 1 миллион 200 тысяч ушло на эту войну. А все оставшиеся бабушки и дедушки, которые остались здесь, они работали в тылу, на общую цель - на победу", - сообщил председатель координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров.
Свой герой есть в каждой казахстанской семье. Тот, кто мечтал пройти по площадям спасенных и освобожденных городов, уронить слезу радости и услышать смех детей, жен и матерей. Но цена победы была слишком высокой. Воплотить в реальность такие простые надежды многие из них так и не смогли. Но сегодня они снова с нами. Танкисты, артиллеристы, летчики, разведчики, моряки, шагают по улицам города в строю победителей - маршем в бессмертие.
До сих пор официально пропавшими без вести числятся свыше 4 миллионов советских солдат. И их потомки сегодня также здесь с нами, в дань памяти и уважения их великому подвигу. И с каждым годом это шествие бьет все новые рекорды. По примерным прогнозам, в этом году в нем приняли участие более 120 тысяч алматинцев", - говорится в сюжете телеканала.
Шествие "Бессмертный полк" проходило во всех крупных городах Казахстана, кроме Актобе. В столице в шествии "Бессмертный полк" приняли участие 25 тысяч человек.
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