В шествии "Бессмертный полк" в Алматы приняли участие около 120 тысяч человек

Алматы. 10 мая. Kazakhstan Today - Шествие Бессмертного полка в Алматы собрало около 120 тысяч участников, передает Kazakhstan Today.

Напомним, шествие "Бессмертный полк" прошло 9 мая в полдень. Шествие стартовало с площади Астана, участники прошли по улице Толе Би, до проспекта Достык, до улицы Казыбека би и улицы Зенкова, до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

В руках горожане бережно несли портреты своих близких - мужчин, женщин и даже подростков - участников Великой Отечественной войны, тех, чьими руками ковалась эта победа.

Праздничные мероприятия в городе начались с самого утра. В 09.30 на площади перед Вечным огнем в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошла церемония возложения цветов к Мемориалу славы . В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, рота почетного караула, военно-духовой оркестр и другие. Жители города почтили память павших минутой молчания, после чего состоялось торжественное прохождение роты почетного караула и праздничный концерт.

Вечером на площади Астана прошел концерт "Тагзым!" с участием эстрадно-симфонического оркестра акима Алматы и звезд казахстанской эстрады. В завершение празднования запустили праздничный салют.

Нам нужна одна Победа, одна на всех мы за ценой не постоим", - строки из жизни, которые каждый из героев, смотрящих на нас сегодня с этих плакатов, пел пережив все тяготы и лишения войны, пел со слезами на глазах. Победу они ковали своими руками, мужеством и бесконечной храбростью. Гибли на полях сражений от вражеских выстрелов, погибали от взрывов в окопах, или вовсе измученными в фашистских лагерях. Но приближали этот майский день, как могли. Вот такая наша общая история, из которой уже не вычеркнешь ни строчки, сообщает телеканал Almaty.tv .

27 миллионов наших граждан погибло, казахстанцев 600 тысяч погибло. Из 6 миллионов – 1 миллион 200 тысяч ушло на эту войну. А все оставшиеся бабушки и дедушки, которые остались здесь, они работали в тылу, на общую цель - на победу", - сообщил председатель координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров.

Свой герой есть в каждой казахстанской семье. Тот, кто мечтал пройти по площадям спасенных и освобожденных городов, уронить слезу радости и услышать смех детей, жен и матерей. Но цена победы была слишком высокой. Воплотить в реальность такие простые надежды многие из них так и не смогли. Но сегодня они снова с нами. Танкисты, артиллеристы, летчики, разведчики, моряки, шагают по улицам города в строю победителей - маршем в бессмертие.

До сих пор официально пропавшими без вести числятся свыше 4 миллионов советских солдат. И их потомки сегодня также здесь с нами, в дань памяти и уважения их великому подвигу. И с каждым годом это шествие бьет все новые рекорды. По примерным прогнозам, в этом году в нем приняли участие более 120 тысяч алматинцев", - говорится в сюжете телеканала.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства