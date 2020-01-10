Система Orphus

В Восточном Казахстане фотоловушка зафиксировала кабаргу (ВИДЕО)

09.01.2020, 10:53 9262
В Восточном Казахстане фотоловушка зафиксировала кабаргу (ВИДЕО)
Усть-Каменогорск. 9 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области фотоловушка зафиксировала кабаргу, передает Kazakhstan Today.
 
"Кабарга Moschus moschiferus — самый маленький олень северного полушария. Свое научное имя это животное получило благодаря своеобразному запаху — муксусу, выделяемому железами на брюшке. На видео четко видно, что самец кормится мхом с веток", - сообщили сотрудники Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

 
У кабарги отсутствуют рога, но есть длинные изогнутые клыки, пишет YK-news.kz.
 
Добавим, что фотоловушка была установлена на хребте Сарымсакты.

Как сообщалось ранее, в зоопарке Алматы родился ягуар.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая