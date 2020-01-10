В Восточном Казахстане фотоловушка зафиксировала кабаргу (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 9 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области фотоловушка зафиксировала кабаргу, передает Kazakhstan Today.

"Кабарга Moschus moschiferus — самый маленький олень северного полушария. Свое научное имя это животное получило благодаря своеобразному запаху — муксусу, выделяемому железами на брюшке. На видео четко видно, что самец кормится мхом с веток", - сообщили сотрудники Катон-Карагайского государственного национального природного парка.





У кабарги отсутствуют рога, но есть длинные изогнутые клыки, пишет YK-news.kz

Добавим, что фотоловушка была установлена на хребте Сарымсакты.





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