В Восточном Казахстане фотоловушка зафиксировала кабаргу (ВИДЕО)

"Кабарга Moschus moschiferus — самый маленький олень северного полушария. Свое научное имя это животное получило благодаря своеобразному запаху — муксусу, выделяемому железами на брюшке. На видео четко видно, что самец кормится мхом с веток", - сообщили сотрудники Катон-Карагайского государственного национального природного парка.
У кабарги отсутствуют рога, но есть длинные изогнутые клыки, пишет YK-news.kz.
Добавим, что фотоловушка была установлена на хребте Сарымсакты.
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