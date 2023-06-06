Ветинспектора, разрешавшего торговать мясом без документов, оштрафовали в Петропавловске
Петропавловск. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске ветеринарного инспектора, разрешавшего предпринимателям торговать на рынке мясом без разрешительных документов, оштрафовали на 5 миллионов тенге.
С февраля по март 2023 года главный специалист Петропавловской городской территориальной инспекции Жанарбек Бусурманов систематически получал взятки от предпринимателей, осуществляющих оптовый закуп и розничную реализацию мяса на городских рынках "Привокзальный" и "Дария" без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов", - сообщает "Петропавловск.news".
Приговором Петропавловского городского суда ветинспектора оштрафовали на 5,2 млн тенге.
В антикоррупционном ведомстве отметили, что подобная деятельность стала возможной из-за отсутствия должного контроля и попустительства со стороны ответственных лиц территориальной инспекции. Ее руководитель Акпан Кусаинов получил строгий выговор.
В информации подчеркивается, что вся деятельность ветинспекторов должна фиксироваться на видеорегистраторы. Однако оснащение видеорегистраторами всех 5 инспекторов на 7 рынках Петропавловска состоялось только после рассмотрения уголовного дела.
Теперь руководству территориальной инспекции предстоит провести мониторинг видеозаписей, произведенных в рамках государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, на предмет соблюдения госинспекторами требований антикоррупционного законодательства и норм Этического кодекса государственных служащих", - пишет сайт.
Стоит отметить, что в области регулярно происходят вспышки заболеваний крупного рогатого скота.
Так, в прошлом году в одном из сел СКО ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза.
До этого, в апреле, в Тимирязевском районе СКО произошел падеж скота от неизвестной инфекции.
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
Для справки:
Бруцеллез является бактериальной болезнью, вызываемой разными видами бруцелл, которые инфицируют в основном крупный рогатый скот, свиней, коз, овец. Инфицирование человека возможно только от животного.
Бруцеллы могут находиться не только в организме животных, но и на их шерсти, в молоке и даже в замороженном мясе, а также в почве, куда попадают с фекалиями животных.
Бактерия превосходно адаптирована к неблагоприятным условиям, сохраняя жизнеспособность при низких температурах и в отсутствии влаги от полутора месяцев до полугода. Однако она в течение получаса гибнет при нагреве до 60°С, а при кипячении уничтожается мгновенно. Поэтому употребление в пищу животных продуктов после термической обработки полностью безопасно", - пишет сайт "Медицина".
Болезнь вызывает гриппоподобные симптомы, включая лихорадку, слабость, недомогание и потерю веса.
Основная опасность которой заключается в негативном воздействии токсина, выделяемого бактериями, на органы и системы человека. Наиболее частыми осложнениями являются эндокардит - основная причина смертности от этой инфекции, артрит, приводящий к деформации суставов и костей, воспаление репродуктивных органов, печени и селезенки, а также инфекции нервной системы", - говорится в информации.
Для лечения болезни используются антибиотики, симптоматические средства, витамины, глюкокортикоиды, иммуностимуляторы, растворы для дезинтоксикации и другие препараты. Продолжительность лечения составляет около 6 недель.