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В СКО из-за вспышки бруцеллеза ввели карантин в одном из сел

02.07.2022, 13:07 20051
В СКО из-за вспышки бруцеллеза ввели карантин в одном из сел
ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 ИЮЛЯ - В селе Шаховское Северо-Казахстанской области установили карантин по бруцеллезу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аким Прибрежного сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области установил карантин в селе Шаховское, информирует ПетропавловскNews.
 

В связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота установить ограничительные мероприятия на территории села Шаховское Прибрежного сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой", - говорится в решении акима.

 

новости по теме

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

03.07.2022, 10:17 1901
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - В большинстве регионов Казахстана осадки не ожидаются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На северо-запад, север, центр и юго-восток Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона и обусловит погоду без осадков. На остальной же территории страны атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе сильные дожди, ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, на западе град, на юге, юго-западе пыльная буря, на севере ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Улытауской, Жамбылской областей ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, на западе Жетысуской, на западе, востоке Абайской, на юге Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане обещают переменную облачность, температура воздуха составит 25-27 градусов выше нуля. В Алматы переменная облачность, 32-34 градуса тепла. В Шымкенте дневная температура поднимется до 38-38 градусов тепла.
 

Из жизни ушел режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

02.07.2022, 18:31 14671
Из жизни ушел режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман
Фото: ВК/Фонарщик Эрл
МОСКВА. 2 ИЮЛЯ - Советский  художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Шварцман за полувековую работу на студии внес огромный вклад в развитие отечественной анимации, сообщает РИА Новости.
 
Художник работал в том числе над мультфильмами "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Варежка", "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", серии фильмов "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав" и многими другими.
 

В Атырауской области после массовой гибели чаек вакцинируют домашнюю птицу

02.07.2022, 18:23 15056
АТЫРАУ. 2 ИЮЛЯ - Для проведения экстренных мери предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК из республиканского запаса выделена 6 291 доза вакцин для вакцинации всего поголовья птиц в угрожаемых зонах высокопатогенного гриппа птиц и задействованы 12 специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целом на территории республики в 2022 году запланировано провести вакцинацию 16 370 180 голов домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За 6 месяцев вакцинировано 6 028 810 голов (37% от годового плана), информирует пресс-служба МСХ РК.
 
В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по ВПГП местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам, воде и в помещения, где содержатся птицы.
 
Для эпизоотического мониторинга сотрудниками Национального референтного центра по ветеринарии с заинтересованными госорганами осуществляется выезд по отстрелу диких перелетных птиц по периметру сезонных путей миграции диких птиц для исключения высокопатогенного гриппа птиц.
 
В июне в Каспийском море на расстоянии около 78 километров в районе искусственных островов DS-04, DS-01 обнаружены тушки более тысячи чаек. В Национальном референтном центре по ветеринарии проведены лабораторные исследования павшей птицы, по результатам которых в пробах, отобранных от двух птиц, выявлен вирус птичьего гриппа. Данные пробы направлены в референтную лабораторию МЭБ (Великобритания) для переподтверждения диагноза.
 

На казахстанско-узбекской границе приостановили работу пропускных пунктов

02.07.2022, 15:16 17706
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан сообщили о временном прекращении работы пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля 2022 года в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата - Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном. По этой же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту Каракалпакия - Бейнеу", - сообщает пресс-служба КНБ РК.


В этой связи граждан, пересекающих государственную границу через указанные пункты пропуска, просят заранее планировать свои маршруты.

О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска сообщат дополнительно.
 

Котенка выбросили из машины прямо под колеса автомобиля в Мангистауской области

02.07.2022, 12:53 20636
АКТАУ. 2 ИЮЛЯ - В Мангистауской области на видеорегистратор попал инцидент, на котором видно, как из автомобиля, проезжающего по наплоенной машинами дороге, выбрасывают котенка прямо под колеса грузовика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент был зафиксирован видеорегистратором одного из участников дорожного движения сегодня, 1 июля, около 10 утра в Мунайлинском районе у дачного массива "Татьяна", сообщает региональное издание Lada.kz.
 
На кадрах видно, как пассажир одного из легковых автомобилей выбрасывает котенка посреди проезжей части. В этот момент рядом оказывается грузовик, под колесами которого животное успевает пробежать. Но котенка все же сбивает другой движущийся по этой трассе легковой автомобиль. На видео видно также, что впоследствии у котенка получается встать после наезда, но дальнейшая его судьба и состояние неизвестны.
 

К сожалению, из-за плохого качества видео номер транспорта установить не удалось. Но надеюсь, что полицейские смогут отследить этих нелюдей по камерам наружного наблюдения и наказать по всей строгости за жестокое обращение с животным", - сообщил очевидец.


 

Дожди и жару прогнозируют казахстанские синоптики в субботу

02.07.2022, 08:54 24011
Дожди и жару прогнозируют казахстанские синоптики в субботу
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди, на западе сильные дожди. По республике ожидаются грозы, на западе - град, шквал, усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, на севере Казахстана ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на севере Алматинской, Жетысуской областей сохраняется сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, на севере Алматинской, на западе Абайской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской, на юге Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

01.07.2022, 21:22 32806
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Абайской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 2 июля в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
2 июля на большей части Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе, юге области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, на северо-западе, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
2 июля днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем в северной половине, центральной части области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
2 июля на западе, юге, в центре Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
2 июля на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 2 июля на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, юге области 15 метров в секунду. Днем на западе, северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.
 
2 июля в центре, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 3 июля в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 2-3 июля ветер северо-восточный, 2 июля в горных районах, днем 3 июля на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 3 июля на юге, западе области ожидается сильная жара - 38 градусов.
 

В столичном фонтане обнаружили РНК энтеровируса

01.07.2022, 20:12 33081
В столичном фонтане обнаружили РНК энтеровируса
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - За последние две недели уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией по Нур-Султану вырос в 2,6 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целом с начала года заболели 453 человека, из них 52%, или 234 случая, приходится на летний период. 98%, или 443 из всех зарегистрированных случаев с начала года, - дети до 14 лет. В настоящее время 63 ребенка продолжают получать лечение, сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля города.
 
В эпидемическом сезоне основной причиной большого распространения энтеровирусной инфекции среди детей является купание в водоемах, бассейнах и фонтанах.
 
По результатам лабораторных исследований установлено превышение допустимых значении по мутности в 1,04-1,4 раза, по санитарно-химическим показателям в воде фонтанных комплексов, расположенных в районах Есиль и Сарыарка (фонтан "Каскад" в районе "КазМунайГаза", Водно-Зеленый бульвар, перед зданием аппарата района Сарыарка), несоответствие по микробиологическим показателям в воде фонтанных комплексов в районе театра Жастар на ул. Есенберлина, "Древо жизни" на пр. Абая - пр. Женис, на пересечении пр. Женис - Кенесары, на пересечении ул. М. Ауэзова и Дукенулы, перед зданием аппарата района Сарыарка.
 
А также в воде фонтана на пересечении проспектов Абая - Женис установлено несоответствие по вирусологическим показателям - обнаружен РНК энтеровируса.
 

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