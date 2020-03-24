Все ЦОНы Алматы будут временно закрыты

Будет обеспечена санитарная обработка общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Все ЦОНы будут временно закрыты. Коммунальную технику переоборудуют для дезинфекции городских пространств", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.
Одной из главных задач является обеспечение полноценного оцепления карантинной зоны города и предотвращение возможности проникновения в Алматы любыми способами.
Нужно понимать и довести до каждого, кто пытается незаконно проникнуть в города или выйти за его пределы, что карантин введен для общего блага. Главное - сохранить здоровье и жизни людей. Для этого мы должны не допустить распространения коронавирусной инфекции. Мы действуем на упреждение, сделав выводы из ситуации европейских стран, где промедление вызвало пандемию опасного вируса", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.
Кроме того, будут усилены меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением.
Продолжатся карантинные меры по изоляции всех прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС, а также разъяснительная работа о режиме работы медучреждений. Разработаны памятки для предпринимателей и граждан о правилах и режиме пропуска на блокпостах.
Также будет проведена работа по обеспечению созидательной активности молодежи с проведением онлайн-соревнований и лекций. Кроме того, совместно с Министерством труда и соцзащиты населения будет проработан вопрос ежемесячной выплаты лицам, лишившимся доходов на период действия чрезвычайного положения 1 МЗП (42 500 тенге).
Многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально уязвимых слоев населения будут предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы.
По каждому поручению будут выработаны конкретные меры исполнения", - заключили в ведомстве.
На данный момент в стране подтверждены 62 случая заболевания коронавирусом, из них в Нур-Султане - 32 случая, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 350 тысяч, скончалось более 15 тысяч.
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