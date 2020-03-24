Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - Все ЦОНы Алматы будут временно закрыты. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на заседании городского оперативного штаба по реализации поручений президента Казахстана , данных на государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает Kazakhstan Today.

Будет обеспечена санитарная обработка общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Все ЦОНы будут временно закрыты. Коммунальную технику переоборудуют для дезинфекции городских пространств", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Одной из главных задач является обеспечение полноценного оцепления карантинной зоны города и предотвращение возможности проникновения в Алматы любыми способами.

Нужно понимать и довести до каждого, кто пытается незаконно проникнуть в города или выйти за его пределы, что карантин введен для общего блага. Главное - сохранить здоровье и жизни людей. Для этого мы должны не допустить распространения коронавирусной инфекции. Мы действуем на упреждение, сделав выводы из ситуации европейских стран, где промедление вызвало пандемию опасного вируса", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, будут усилены меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением.

Продолжатся карантинные меры по изоляции всех прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС, а также разъяснительная работа о режиме работы медучреждений. Разработаны памятки для предпринимателей и граждан о правилах и режиме пропуска на блокпостах.

Многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально уязвимых слоев населения будут предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы.

По каждому поручению будут выработаны конкретные меры исполнения", - заключили в ведомстве.





На данный момент в стране подтверждены 62 случая заболевания коронавирусом , из них в Нур-Султане - 32 случая, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.





Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 350 тысяч, скончалось более 15 тысяч.

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