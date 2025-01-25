Второй сезон "Казахстанской Пушкиниады" стартует в Алматы

В этом году фестиваль посвящен 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева

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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня студента представительство Россотрудничества в Алматы традиционно передаст коллекцию книг в фонд Книжного уголка России Национальной библиотеки РК, сообщает пресс-служба организации.





Событие даст старт второму сезону Международного творческого фестиваля "Казахстанская Пушкиниада", посвященного в этом году 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева.





Пушкин и Абай - символ дружбы и культурного взаимодействия народов России и Казахстана. Творческое наследие двух гениев и сегодня воодушевляет людей на достижения, и "Казахстанская Пушкиниада" призвана поощрить таланты участников независимо от их возраста. В этом году флаг марафона уже стал символом объединения тех, кто готов покорять новые вершины мастерства. На открытии он будет передан новой группе энтузиастов, поддержавших творческий фестиваль, и до июня, пока будет продолжаться акция, флаг побывает в самых разных, порой неожиданных, точках Казахстана", - отмечают организаторы.





Программа фестиваля включает различные мероприятия, в том числе: конкурс-фестиваль "Ярмарка талантов "Звезды Казахстана" для поощрения талантливой творческой молодежи, международный проект "Диалог культур", где представители стран СНГ и Азии обсудят объединяющие феномены разных культур, профессионально-методические встречи, направленные на повышение компетенций русистов, концерт ко Дню русского языка.





К участию в "Казахстанской Пушкиниаде" приглашаются все желающие.





Мероприятие состоится 24 января в 15.30 в зале мировой литературы Национальной библиотеки РК.





Для справки





Международный творческий фестиваль "Казахстанская Пушкиниада" проводится по инициативе представительства Россотрудничества в Республике Казахстан при поддержке российских и казахстанских образовательных и некоммерческих организаций. Мероприятия фестиваля освещает молодежный пресс-центр.





В 2024 году первый сезон "Казахстанской Пушкиниады" был посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и собрал более 100 коллективов из разных регионов Казахстана (а это более 10 000 школьников, студентов, участников творческих коллективов, представивших более 200 творческих работ!). В творческом направлении фестиваля были представлены различные интерпретации по мотивам произведений Пушкина, в рамках первой "Казахстанской Пушкиниады" состоялся профессиональный диалог ученых-пушкинистов из разных стран, а в "Диалоге культур", посвященном мировому значению наследия А.С. Пушкина, участвовали эксперты из 11 стран СНГ, Азии и Европы.