Закон о статусе педагога: что грозит за оскорбление учителя?

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Службе центральных коммуникаций при президенте РК вице-министры образования и науки РК Бибигуль Асылова и Шолпан Каринова разъяснили положения закона РК "О статусе педагога" , подписанного главой государства на прошлой неделе, передает Kazakhstan Today.

Новый закон "О статусе педагога" содержит 21 статью и предусматривает права педагога в профессиональной деятельности, на материальное обеспечение, на поощрение, социальные гарантии, обязанности педагога и так далее.

Действие закона распространяется на педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в дошкольных организациях образования, организациях среднего (начального, основного среднего, общего среднего), организациях технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей, методических кабинетах", - сообщила Асылова.

По ее словам, принятие закона "О статусе педагога" потребовало внесения изменений и дополнений в 9 законодательных актов (1 кодекс и 8 законов). Все изменения и дополнения нашли свое отражение в сопутствующем законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя".

В соответствии с законом "О статусе педагога" перечень должностей педагогов расширяется до 28 наименований. Также принятие закона позволило расширить профессиональные права педагога в части разработки и применения авторских методов обучения и воспитания, выбора учебных пособий, бесплатного использования информационных ресурсов, выбора форм повышения квалификаций и прохождения стажировок.

"В законе четко отражены права педагога на материальное обеспечение . Для повышения качественного состава учителей школ предусматривается доплата в размере 10 МРП для лиц, имеющих степень магистра. Произведено увеличение размера доплат за классное руководство и проверку тетрадей в два раза. Доплата за квалификацию педагогического мастерства будет установлена для всех педагогов в размере от 30 до 50% от должностного оклада. При этом для управленческого состава организаций образования будет производиться выплата доплаты за управленческое мастерство в размере от 30 до 100% от должностного оклада. Данные виды доплат будут выплачиваться по результатам успешной сдачи аттестации. Местные исполнительные органы вправе устанавливать дополнительные стимулирующие выплаты педагогам в виде вознаграждения в размере не менее 300 МРП", - сказал вице-министр.

Также в законе отражено право педагога на поощрение. В частности, устанавливается новый вид государственной награды "Казакстаннын енбек сінірген устазы", которая предусматривает единовременную выплату в размере 1000-кратного месячного расчетного показателя.

Кроме того, предусмотрен ряд социальных гарантий: на жилье; на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней; на первоочередное предоставление мест детям педагогов в детских садах; на компенсационные выплаты; на пособие на оздоровление.

Педагогам, прибывшим для работы и проживания в сельской местности, предоставляется подъемное пособие и социальная поддержка для приобретения или строительства жилья, а также предоставляются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в приоритетном порядке.

Новый закон также регламентирует рабочее время и время отдыха педагога.

Хронометраж педагогической деятельности регулируется правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области образования по согласованию с уполномоченным органом в области труда. Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога - с сентября 2021 предусмотрено снижение учебной нагрузки в общеобразовательных школах с 18 часов до 16 часов. Устанавливается запрет на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок. Нарушение законодательства Республики Казахстан о статусе педагога в части привлечения к несвойственным функциям и к излишней отчетности предусмотрено предупреждение, при повторном деянии применяется штраф от 60 до 120 МРП в зависимости от субъекта правонарушения", - отметила спикер.

Согласно новому закону, проявление неуважения к педагогу при исполнении им своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, непристойном поведении, оскорбительном приставании, демонстрации неприличных жестов (знаков), предметов, в том числе с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, влечет штраф или административный арест. Для физических лиц штраф будет в размере от 20 до 40 МРП, административный арест - до пяти суток в зависимости от субъекта правонарушения.

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