Земельные участки вблизи аэропорта Алматы выдавались незаконно - Скляр

Что касается вопросов незаконной застройки за территорией аэропорта, Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе, вблизи аэропорта Алматы", - проинформировал вице-премьер.
По его словам, "установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица акимата Талгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для ведения жилого строительства".
Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей.
Основной версией авиакатастрофы, по предварительным результатам работы комиссии, сегодня названо обледенение самолета.
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