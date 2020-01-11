Система Orphus

Земельные участки вблизи аэропорта Алматы выдавались незаконно - Скляр

10.01.2020, 16:38 15877
Земельные участки вблизи аэропорта Алматы выдавались незаконно - Скляр
Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - По факту выдачи земельных участков вблизи аэропорта Алматы ведется расследование. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передает корреспондент агентства. 
 

Что касается вопросов незаконной застройки за территорией аэропорта, Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе, вблизи аэропорта Алматы", - проинформировал вице-премьер.

 
По его словам, "установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица акимата Талгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для ведения жилого строительства".
 
Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. 
 
Основной версией авиакатастрофы, по предварительным результатам работы комиссии, сегодня названо обледенение самолета
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая