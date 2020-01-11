Земельные участки вблизи аэропорта Алматы выдавались незаконно - Скляр

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - По факту выдачи земельных участков вблизи аэропорта Алматы ведется расследование. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передает корреспондент агентства.

Что касается вопросов незаконной застройки за территорией аэропорта, Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе, вблизи аэропорта Алматы", - проинформировал вице-премьер.

По его словам, "установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица акимата Талгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для ведения жилого строительства".

Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек . Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей.

Основной версией авиакатастрофы, по предварительным результатам работы комиссии, сегодня названо обледенение самолета

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