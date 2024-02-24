Жестокое избиение ребенка в детском саду Алматы попало на видео

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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дети избили мальчика в детском саду Алматы.





В ГККП "Ясли-сад № 51" в Алматы произошел шокирующий инцидент. Камера видеонаблюдения сняла момент, когда дети жестоко избивали одногруппника", - сообщает ZTB.kz .









На опубликованном видео видно, что один из детей повалил ребенка на пол и начал с силой пинать его ногами. При этом избиение продолжалось довольно долго.





По словам родителей, вопиющий случай произошел 21 февраля.





Нашего мальчика жестоко побили дети. Это длилось примерно пять минут. Наш сын просто сидел, а они его кинули на пол и начали избивать. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам", - сообщили родители.





Из-за избиения мальчик попал в больницу с сотрясением мозга.





Родители рассказали, что воспитательница прошла мимо ребенка, даже не заметив, что он лежит побитый и плачет, а затем обманула их, сказав, что мальчик ударился об стол.





Они также сообщили, что подобные инциденты с детьми в детсаду происходят не первый раз.





Ситуацию прокомментировали в ДП Алматы.





По заявлению родителя управлением полиции Жетысуского района проведена проверка. В отношении сотрудников детского сада, а также родителей детей решается вопрос о привлечении к ответственности", - сообщили в полиции.





Напомним, в Казахстане регулярно происходя шокирующие случаи издевательства над детьми.





В Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.





В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.





В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.





В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.



