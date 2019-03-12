Жителей Астаны предупредили о проверке системы оповещения города

Создается платформа для электронного закупа лекарственных средств, реализуется проект по установке Аптечного робота для выдачи лекарственных препаратов, закупаемых из местного бюджета. Такие роботы на безвозмездной основе будут установлены в Алматинском онкологическом центре, в детской больнице, а также в городском ревматологическом центре.