Жителей Астаны предупредили о проверке системы оповещения города

Астана. 20 ноября. Kazakhstan Today - В четверг, 22 ноября, в Астане будет проводиться проверка системы оповещения города, передает Kazakhstan Today.
22 ноября текущего года, в 09.55, будет проводиться проверка системы оповещения города Астаны с перехватом теле-радио-вещания и запуском электросирен. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - сообщила советник акима Астаны Юлиана Жихорь в группе "Астана - Что? Где? Когда?" в Фейсбуке.
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