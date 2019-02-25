Жителей Талдыкоргана восхитил светомузыкальный комплекс фонтанов

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Талдыкоргане на Центральной площади города состоялось открытие семи новых фонтанов. Вместе с горожанами на долгожданном событии присутствовал аким Алматинской области Амандык Баталов, передает корреспондент агентства.





Как стало известно, при строительстве этих объектов были использованы инновационные технологии, применяемые во всем мире.





Теперь вдоль площади заиграл разноцветными красками музыкальный комплекс фонтанов, состоящий из трех разных чаш. Два фонтана относятся к "классическому" типу фонтанов. Все форсунки установлены в отрытых чашах фонтана. Одна чаша относится к "пешеходному" типу, в котором все форсунки расположены ниже отметки земли и образуют водную картину выше поверхности.





Кроме того, помимо строительства новых водных объектов были реконструированы все старые и при этом, был сохранен облик тайказана, так как это история города.





Режим работы фонтанов сезонный, но при температуре воздуха не ниже плюс пять градусов возможна круглосуточная работа. "Красота объектов поразительна, среди них различные виды фонтанов: сухой, пенный и классический. Стало известно, что еще два музыкальных фонтана появилось у здания нового Драматического театра, открытие которого состоится 30 октября.





Жителей поздравил аким области Амандык Баталов.









"Говорят, есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: огонь, заезды и вода. Это созерцания очищает, приятно отражается на состоянии души, благотворно влияет на здоровье. Поэтому по сложившийся в мировой архитектуре традиции город всегда украшают фонтанами. Такими вот яркими элементами мы хотели порадовать вас, уважаемые горожане, проведя реконструкцию Центральной площади и фасад Дворца культуры имени Ильяса Жансугурова. Конечно, к сожалению, фонтан открывается осенью. Целое лето строился. Но, я думаю, на следующий год он уже будет работать полным ходом. Перед нами стоят большие задачи. И мы делаем все, чтобы сделать город еще краше. Половина объектов уже сдадим в этом году, а другие в следующем. Все они уникальны по дизайну, и каждый из них станет достопримечательностью и украшением города. Особое внимание мы уделяем качеству. С минуты на минуту десятки струй фонтана, освещённые всеми цветами радуги, ознаменуют начало нашего большого праздника. Поздравляю вас, и пусть цветёт и процветает наш Талдыкорган", - сказал Амандык Баталов.









Примечательным стало и то, что теперь площадь облицована новой брусчаткой, вокруг отреставрированы прогулочные дорожки, установлены альпийские горки и разбиты городские клумбы.





Для жителей это радостная новость, ведь теперь они могут выходить на вечерние прогулки, наслаждаясь звуком и красотой светящихся фонтанов.









Это просто восхитительно - наблюдать за играющими и переливающимися яркими красками фонтанов. Во многих странах мира наблюдать за таким зрелищем стало уже своего рода отдельным видом отдыха. Очень рада, что наш город становится все краше. Я проживаю недалеко от площади, летние вечера мы будем проводить непременно здесь. Вокруг красота: обновленный Дворец культуры, здание акимата, скамейки, малые архитектурные формы. Детям есть где побегать. До этого нам сделали Арбат и рядом сквер, они также очень красивые, теперь дома не хочется сидеть, да и внуков домой не загонишь", - поделилась жительница города.





В завершении праздничного вечера талдыкорганцы насладились выступлением звезд отечественной эстрады.













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