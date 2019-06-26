Жители Акмолинской области массово переводят однодневный заработок в помощь пострадавшим от ЧП в Арыси

Государственные служащие области, подведомственные организации местных исполнительных органов переводят однодневный заработок в помощь жителям города Арыси, сообщает управление внутренней политики.
Кроме того, в рамках поручения президента страны К. Токаева было принято решение увеличить охват детей отдыхом.
Более 20 детских оздоровительных центров, лагерей, домов отдыха, находящихся на территории области, готовы в течение летнего сезона принять более 500 детей из зоны чрезвычайной ситуации. В ближайшие дни состоится первый заезд в количестве уже 300 детей в ДОЦ "Балдаурен", "Самрук", "Звездный", Дом отдыха "Avrora Garden" и другие", - отметили в акимате.
Также по инициативе молодежных объединений сформированы волонтерские группы, стройотряды, группы психологов для выезда в рамках ликвидации разрушений и оказания помощи пострадавшим. В Караван милосердия включена и помощь материальными ресурсами в виде строительных материалов, продуктов питания, одежды и так далее.
Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв. В результате пожара на территории хранилищ боеприпасов создалась угроза жизни местного населения. Срочно началась эвакуация всех жителей Арыси. В результате происшествия погибли два человека: военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М., а также мужчина, в машину которого попал снаряд. Накануне в регион прибыл президент РК Касым-Жомарт Токаев, он встретился с пострадавшими и эвакуированными. Президент заверил, что правительство выделит средства на восстановление города, а также всем жителям города будет оказана всесторонняя помощь. Президент поблагодарил казахстанцев за помощь жителям Арыси и сам перечисли деньги в фонд помощи пострадавшим.
По информации акимата Туркестанской области, для оказания помощи пострадавшим открыт счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате области. Также по всей стране идет сбор гуманитарной помощи для централизованного сбора и перераспределения в городе Шымкенте. Создан пункт по адресу: Шымкент, Абайский район, микрорайон Ынтымак, строение 592/3, блок №7.
Реквизиты корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для перечисления средств: Туркестанская область, город Туркестан, Кызылординская трасса, здание 34-А, почтовый индекс 161200, БИН 100440016000; филиал АО "ForteBank" в Туркестане: ИИК KZ7196528F0007014540, БИК IRTYKZKA.
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