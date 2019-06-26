Жители Акмолинской области массово переводят однодневный заработок в помощь пострадавшим от ЧП в Арыси

Кокшетау. 25 июня. Kazakhstan Today - Инициатива актива Акмолинской области об оказании помощи жителям города Арыси нашла широкую поддержку среди разных категорий населения региона: бизнес-сообществ, политических партий, неправительственных организаций, предприятий, учреждений различных форм собственности, представителей государственных органов, Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Государственные служащие области, подведомственные организации местных исполнительных органов переводят однодневный заработок в помощь жителям города Арыси, сообщает управление внутренней политики.

Кроме того, в рамках поручения президента страны К. Токаева было принято решение увеличить охват детей отдыхом.

Более 20 детских оздоровительных центров, лагерей, домов отдыха, находящихся на территории области, готовы в течение летнего сезона принять более 500 детей из зоны чрезвычайной ситуации. В ближайшие дни состоится первый заезд в количестве уже 300 детей в ДОЦ "Балдаурен", "Самрук", "Звездный", Дом отдыха "Avrora Garden" и другие", - отметили в акимате.

Также по инициативе молодежных объединений сформированы волонтерские группы, стройотряды, группы психологов для выезда в рамках ликвидации разрушений и оказания помощи пострадавшим. В Караван милосердия включена и помощь материальными ресурсами в виде строительных материалов, продуктов питания, одежды и так далее.









По информации акимата Туркестанской области, для оказания помощи пострадавшим открыт счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате области. Также по всей стране идет сбор гуманитарной помощи для централизованного сбора и перераспределения в городе Шымкенте. Создан пункт по адресу: Шымкент, Абайский район, микрорайон Ынтымак, строение 592/3, блок №7.





Реквизиты корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для перечисления средств: Туркестанская область, город Туркестан, Кызылординская трасса, здание 34-А, почтовый индекс 161200, БИН 100440016000; филиал АО "ForteBank" в Туркестане: ИИК KZ7196528F0007014540, БИК IRTYKZKA.

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