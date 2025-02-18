Жители Алматы самостоятельно убрали свалку мусора, не дождавшись участия акимата   

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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В РГП "Казгидромет" жителям крупнейших городов Казахстана рассказали о погоде в понедельник, передает корреспондент агентства.





В Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Утром и днем порывистый ветер. Температура днем составит от -3 до -5 градусов, ночью - от -9 до -11 градусов.





В Алматы прогнозируют переменную облачность, ночью и утром небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Температура днем - от 0 до 2 градусов тепла, ночью - от -4 до -6 градусов.





В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Температура днем от 7 до 9 градусов выше нуля, ночью - от -3 до -5.



