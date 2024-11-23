22.11.2024, 11:20 6111
В Алматы за нарушение экологических требований оштрафован крупный строительный объект
На территории стройки в большом количестве складировали отходы
Фото: polisia.kz
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Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за нарушение экологических требований по управлению отходами и нарушение правил благоустройства города оштрафован крупный строительный объект, сообщает Polisia.kz.
На территории данной стройки в большом количестве складировали отходы и допущен вынос грязи грузовой техникой со строительного объекта. По данному факту начальник участка привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов)", - проинформировал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Айтан Елеусизов.
Также, по его словам, была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных нарушений.
Материал, зарегистрированный по факту нарушения экологических требований по управлению отходами, направлен в департамент экологии по городу Алматы для принятия мер", - добавил Айтан Елеусизов.
Напомним, в середине сентября стало известно, что в Алматы будут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах.
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20.11.2024, 17:22 21071
Число погибших тюленей в Мангистау достигло почти двух тысяч особей
Фото: telegram/Animal Planet
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Актау. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших тюленей в Мангистауской области достигло 1989 особей, сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.
Облет береговой полосы Мангистауской области - островов Кулалы, Морской, Подгорный, Новый, а также районов Каражанбас и Каламкас был произведен комиссией 18 ноября. В результате обследования указанной территории обнаружено еще 834 туши тюленей. Следует отметить, что при визуальном осмотре все туши находились в сильно разложившемся состоянии, в связи с чем отобрать патологический материал не представилось возможным. Итого в период с 24 октября по 18 ноября 2024 года обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей", - цитирует lada.kz сообщение инспекции.
По мнению специалиста Института гидробиологии и экологии Асель Баймукановой, предположительными причинами гибели морских животных могло стать загрязнение морской среды.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан назвали предварительную причину массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
18.11.2024, 20:49 32536
Вблизи Капшагая высадят 3,3 млн деревьев
Фото: акимат Астаны
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Конаев. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пилотный лесоклиматический проект будет реализован вблизи водохранилища Капшагай Алматинской области, сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.
Директор ТОО "SAFS" Юрий Ким рассказал о прогнозируемом социально-экономическом эффекте для региона в виде новых рабочих мест и дополнительной выручки.
Мы подписали сегодня соглашение с международной компанией, которая инвестирует в такие экологические проекты. В Алматинской области вблизи Капшагая в лесную экосистему будут переустроены деградированные пастбища. Эта экосистема поглотит углекислый газ, и в течение 30 лет мы будем продавать углеродные единицы и получать дополнительную выручку. В тестовом режиме посадили 200 тыс. деревьев, всего на этой территории будет высажено 3,3 млн саженцев местных пород. Мы создали около 30 сезонных рабочих мест только на тестовых посадках. В течение следующих трех лет будет создано около 100 постоянных рабочих мест среди местного населения", - отметил Юрий Ким.
Напомним, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. В конце июня 2024 года горожане наблюдали, как они гибнут из-за отсутствия полива.
14.11.2024, 18:20 57911
Выбросы природных газов и подводные землетрясения: названа предварительная причина гибели тюленей на побережье Каспийского моря
Фото: Depositphotos
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Актау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан назвали предварительную причину массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
В Комитете рыбного хозяйства предполагают, что причиной могли стать природные явления, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений. Окончательные выводы о причинах гибели тюленей будут получены после завершения лабораторных исследований, которые, по данным научных организаций, займут 3-4 месяца", - сообщили в ведомстве.
Также в министерстве заверили, что рыбинспекция продолжает постоянный мониторинг акватории территориальных вод для выявления факторов гибели тюленей.
Сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора также отобрали пробы патологического материала, которые в настоящее время проходят исследования на наличие инфекционных заболеваний в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане. На 13 ноября 2024 года все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллез, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллез и листериоз, показали отрицательные результаты", - заявили в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, случаи массовой гибели тюленей в Каспийском море фиксируются с начала 2000-х годов. В частности, в 2000 году было выявлено около 10 000 погибших особей, и причиной их гибели был назван хронический токсикоз.
Ранее казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
В начале ноября в правительстве приняли постановление о создании государственного природного резервата "Каспий итбалығы".
14.11.2024, 12:54 60611
Казахстан примет Региональный климатический саммит в 2026 году
Саммит станет платформой для разработки совместных стратегий и решений по борьбе с климатическими изменениями
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в 2026 году примет Региональный климатический саммит, который станет платформой для разработки совместных стратегий и решений по борьбе с климатическими изменениями, сообщает пресс-служба Министерства экологии РК.
Инициативу проведения саммита озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Казахстан стремится создать условия для открытого и конструктивного диалога, а также содействовать обмену лучшими практиками и инновациями", - заявил министр экологии РК Ерлан Насынбаев на конференции ООН по изменению климата.
Он отметил, что климатические изменения требуют коллективного и скоординированного подхода.
Климатические изменения не знают границ. Мы все должны объединить усилия для борьбы с этим глобальным вызовом", - подчеркнул он.
Министр также выразил благодарность международным партнерам, отметив их важную роль в успешной реализации климатических инициатив и в проведении саммита. В свою очередь, международные организации выразили готовность по оказанию поддержки.
Региональный климатический саммит - это начало новой эры сотрудничества в сфере климатической политики, направленный на выработку эффективных и адаптивных решений, которые помогут нам справиться с климатическими вызовами", - резюмировал министр.
11.11.2024, 14:11 87306
Бакланы гибнут в браконьерских сетях на Каспии
Вред наносят сети, предназначенные для вылова осетровых рыб
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Актау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ежедневно в сетях браконьеров на Каспийском море гибнут тюлени, рыба и птицы. Бакланы в поисках пропитания ныряют под воду и нередко также становятся жертвами браконьеров, рассказал специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андреяй Руцкий.
Во время очередного рейда сотрудники рыбинспекции заметили бьющихся в сетях бакланов. Из четырех запутавшихся бакланов выжить удалось лишь двоим. И те, говорят специалисты, получили повреждения. Не факт, что это не приведет к их гибели, сообщает Lada.kz.
А потом их туши вынесет на берег и все будут интересоваться, отчего гибнут птицы. Вот и ответ. Конечно, мы не можем утверждать, что все тюлени или все птицы, найденные на берегу, погибли именно из-за браконьерства. Это не так. Подтвержденных фактов, где видны следы от сетей, не так много. Однако нужно уточнить, что четкие пятна на коже млекопитающих и птиц остаются только в случаях, когда тот же тюлень пробыл в сети очень продолжительное время. Если животное задохнулось и его вызволили через несколько часов, то следов не останется", - говорят инспекторы.
Андрей Руцкий говорит, что вред наносят только сети, предназначенные для вылова осетровых рыб.
Важно уточнить, что гибели в промысловых сетях, установленных для рыболовства частиковых пород рыб, сазана, селедки, кефали с мелкими ячейками в 45 мм не наносят такого ущерба. Они безопасны для тюленей и птиц. Гибель происходит только в сетях, предназначенных для осетровых пород", - отметил специалист.
Ранее сообщалось, что в В Мангистау растет число погибших тюленей. Погибли уже 734 животных. В Минэкологии заявили, что возможной причиной гибели тюленей в Мангистауской области могли стать браконьерские сети. У некоторых погибших животных были обнаружены механические повреждения: порезы, отрезанная голова, запутывание в сетях и аркане.
Также напомним, что в стране ежегодно от удара током на ЛЭП погибают тысячи птиц.
11.11.2024, 13:42 88061
Число погибших тюленей в Мангистау превысило 700 особей
Фото: Depositphotos
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Мангистау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистау растет число погибших тюленей. По данным специалистов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, погибли уже 734 животных, сообщает Lada.kz.
После нескольких дней непогоды к берегам прибило более 13 погибших тюленей.
В Тупкараганском районе от мыса Скалистый до мыса Сыгынды в субботу насчитали 137 штук. За Акшукуром, от Скалистого мыса до Актау - 64 туши. Со вчерашнего вечера и сегодня работаем в Каракиянском направлении в сторону мысов Песчаный и Жыланды. Группа выехала, точных данных нет. На сегодняшний момент по актам 734 тюленя", - рассказал специалист рыбной инспекции Андрей Руцкий.
Единичные случаи гибели животных также замечены в Актау. В рыбинспекции рассказали, что делать в случаях, если вы обнаружили мертвого тюленя.
Можете позвонить в полицию по номеру 102 и назвать место происшествия. Либо же обращайтесь по нашим телефонам: 8 700 430 82 14 и 8 700 430 82 24", - сообщили в рыбинспекции.
В Минэкологии заявили, что возможной причиной гибели тюленей в Мангистауской области могли стать браконьерские сети. У некоторых погибших животных были обнаружены механические повреждения: порезы, отрезанная голова, запутывание в сетях и аркане.
Некоторые из этих повреждений могут быть случайными, остальные - следствие незаконного лова. У большинства мертвых тюленей подобных следов не обнаружено", - рассказала специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии РК Асель Баймуканова.
Она также сообщила, что большинство погибших самок были беременны.
В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
8 ноября в правительстве приняли постановление о создании государственного природного резервата "Каспий итбалығы".
11.11.2024, 12:46 89251
Казахстан в рейтинге IQAir оказался среди 40 стран с самым грязным воздухом
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в рейтинге IQAir за 2023 год оказался среди 40 стран с самым загрязненным частицами PM2.5 воздухом.
Среднегодовая концентрация PM2.5 в Казахстане составила 22,2 мкг на кубический метр против 23 мкг на кубический метр годом ранее. Этот показатель сразу в 4,4 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха (...) Самым чистым городом страны считается Шу, самым грязным - Караганда", - сообщает finprom.kz.
По информации аналитиков, самые загрязненные страны среди обследованных в мире - Бангладеш, Пакистан и Индия, а самые чистые - Французская Полинезия, Маврикий и Исландия. Среди стран СНГ грязнее, чем в РК, воздух в Кыргызстане, Узбекистане и Армении, чище - в Азербайджане, Молдове, России, Украине.
Тем временем в Казахстане инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, за январь-сентябрь текущего года составили 25,6 млрд тенге - на 84,8% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го. В текущем году инвестиции в секторе были зафиксированы только в 13 из 20 регионов РК. Наибольший объем капвложений пришелся на Атыраускую область, однако это лишь 6,6 млрд тенге, против заметно более весомых 27,3 млрд тенге годом ранее. Сокращение - в 4,1 раза. На второй и третьей строчках расположились Павлодарская и Акмолинская области: 4,9 млрд и 4,5 млрд тенге соответственно. В пятерку регионов-лидеров также вошли Восточно-Казахстанская и Карагандинская области", - добавили они.
Напомним, в Минэкологии рассказали, что в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. В 8 городах загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
09.11.2024, 21:02 100306
В Акмолинской области пресекли хищение сосен на миллион тенге
Фото: ДП Акмолинской области
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Кокшетау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области пресечен факт перевозки похищенных сосен, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
На республиканской трассе Астана - Петропавловск пресечен факт перевозки похищенных деревьев породы сосна. Во время остановки грузового транспортного средства оперативники обнаружили в прицепе 30 деревьев, которые были вырублены на территории лесного массива села Кенес Аккольского района", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель КамАЗа нанял работников, которые выкопали деревья, после этого он планировал реализовать сосны на одном из столичных предприятий.
В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия. Точная сумма ущерба пока устанавливается, но, по информации местных исполнительных органов, ущерб государству будет составлять более 1 миллиона тенге", - добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что за 5 лет ущерб от краж леса в Павлодарской области составил почти 65 млн тенге.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?