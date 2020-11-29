Данияр Елеусинов нокаутом завоевал первый титул в профи

Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) провел свой десятый бой на профи-ринге, передает Kazakhstan Today.

Елеусинов выступил на вечере бокса в Голливуде (США), где его соперником был бывший чемпион мира в первом полусреднем весе намибиец Джулиус Индонго (23-2, 12 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона IBF Inter-Continental в полусреднем весе, сообщает Sports.kz

Бой закончился досрочной победой Елеусинова - техническим нокаутом во втором раунде, при этом в первом африканец побывал в нокдауне.

Таким образом, Данияр Елеусинов одержал десятую победу и завоевал первый чемпионский пояс в своей профессиональной карьере. Джулиус Индонго потерпел третье поражение.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства