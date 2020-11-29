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Данияр Елеусинов нокаутом завоевал первый титул в профи

28.11.2020 14797
Данияр Елеусинов нокаутом завоевал первый титул в профи
Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) провел свой десятый бой на профи-ринге, передает Kazakhstan Today.
 
Елеусинов выступил на вечере бокса в Голливуде (США), где его соперником был бывший чемпион мира в первом полусреднем весе намибиец Джулиус Индонго (23-2, 12 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона IBF Inter-Continental в полусреднем весе, сообщает Sports.kz.
 
Бой закончился досрочной победой Елеусинова - техническим нокаутом во втором раунде, при этом в первом африканец побывал в нокдауне.
 
Таким образом, Данияр Елеусинов одержал десятую победу и завоевал первый чемпионский пояс в своей профессиональной карьере. Джулиус Индонго потерпел третье поражение. 
 
Напомним, в прошлом году Данияр Елеусинов в первом раунде нокаутировал прежде непобедимого американца Решарда Хикса.
 

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