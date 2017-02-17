Головкин провел тренировку для юного боксера (ВИДЕО)

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Youtube-канал The Fight Game опубликовал видео с участием Геннадия Головкина, на котором казахстанский боксер исполняет роль тренера.

"Головкин учит Джесси, как делать невероятно сложные упражнения на подбородок", - гласит подпись к видео, передает Kazakhstan Today.

По мнению многих журналистов, именно подбородок казахстанца, позволяющий выдерживать мощные удары соперников, является одним из его главных преимуществ, пишет Sports.kz

Также отмечается, что Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперник - американец Дэниэл Джейкобс.

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