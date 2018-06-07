Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
7 июня 2018
  • 20
  • :
  • 17
Новости регионов
26º Преимущественно облачно
днем 36º    ночью 23º
17:00
.
Aнонс

Головкина официально лишили пояса чемпиона мира07.06.2018
  • Фото: www.sports.kz
Спорт  09:27

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) титула чемпиона мира, передает Kazakhstan Today.


"22 мая в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США) состоялось слушание, на котором присутствовали Головкин и его обязательный претендент по линии IBF, украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО), а также их команды. Комиссия IBF выслушала обе стороны, а сегодня вынесла решение - лишить Геннадия пояса IBF, потому что он отказался проводить обязательную защиту против Деревянченко до 3 августа", - сообщает Sports.kz.

Напомним, в приоритете у Головкина был второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), однако переговоры зашли в тупик из-за серьезных финансовых разногласий. Также существует вероятность проведения боя с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО), который отменил защиту своего титула с Мартином Мюрреем 23 июня.
Просмотров: 7079
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   спорт
07.06.2018   09:27
Фото: www.sports.kz
Головкина официально лишили пояса чемпиона мира
05.06.2018   15:48
Фото: http://24.kz
Назначен новый главный тренер астанинского "Барыса"
02.06.2018   20:12
В Алматы завершился XXVI чемпионат Казахстана по гандболу
31.05.2018   20:45
Фото: karaganda-region.gov.kz
Караван с участием известных спортсменов посетит районы Карагандинской области
29.05.2018   18:18
Сменился президент хоккейного клуба "Барыс"
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today