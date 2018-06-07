Головкина официально лишили пояса чемпиона мира

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) титула чемпиона мира, передает Kazakhstan Today.

"22 мая в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США) состоялось слушание, на котором присутствовали Головкин и его обязательный претендент по линии IBF, украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО), а также их команды. Комиссия IBF выслушала обе стороны, а сегодня вынесла решение - лишить Геннадия пояса IBF, потому что он отказался проводить обязательную защиту против Деревянченко до 3 августа", - сообщает Sports.kz .

Напомним, в приоритете у Головкина был второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), однако переговоры зашли в тупик из-за серьезных финансовых разногласий. Также существует вероятность проведения боя с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО), который отменил защиту своего титула с Мартином Мюрреем 23 июня.

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