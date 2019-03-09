Илья Ильин из-за травмы отказался от выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике - 2018

Астана. 29 октября. Kazakhstan Today - Казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин в последний момент отказался от выступления на первенстве планеты по тяжелой атлетике в Ашхабаде, передает Kazakhstan Today.
Я не буду выступать на чемпионате мира, потому что у меня обнаружили травму позвоночника. Причем довольно серьезную. И, честно говоря, под вопросом вообще моя дальнейшая спортивная карьера. Но ничего, унывать не буду, все в порядке. Я еду в Ашхабад как тренер. Буду выводить на помост Нижата Рахимова, потому что мы с ним целый год работали вместе. Так же, как и с Зульфией Чиншанло. Я буду помогать тренерам, своей команде. Одним словом, я выступлю на чемпионате мира как играющий тренер", - сообщил Ильин корреспонденту портала SportX.kz.
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