Илья Ильин из-за травмы отказался от выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике - 2018

"Считаю себя одним из виновников случившегося, так как с 11 лет ставил Алексею единственную цель - выиграть для страны только "золото" на самых крупных соревнованиях, к чему он и стремился все эти годы. Погоня за "золотом" и привела к недопустимому поступку".