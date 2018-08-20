Казахстанский чемпион Азиады-2018 посвятил свою победу Денису Тену

Джакарта. 20 августа. Kazakhstan Today - Казахстанский шпажист Дмитрий Алексанин стал чемпионом Азиады-2018, передает Kazakhstan Today.

В финале казахстанскому спортсмену противостоял олимпийский чемпион из Южной Кореи Пак Сан Ен. Борьба получилась очень напряженной, где преимущество Алексанина удерживалось на протяжении трех периодов. Кореец в третьем отрезке буквально нагонял Алексанина, однако казахстанец не отдал ему финал - 15:12! Его медаль стала первой в активе сборной Казахстана на Азиатских играх, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

После "золотого" финала Алексанин не стал скрывать эмоций, и назвал свою победу плодом колоссальной работы вместе с тренерами. Также он заявил, что посвятил свою золотую медаль Казахстану и трагически ушедшему из жизни Денису Тену.

"Эмоции переполняют. Все было здорово. Работа была проделана колоссальная. Хочу отметить своих тренеров Альберта Валентиновича и Алексея Борисовича. Мы вместе с ними к этому стремились. Так вышло, что мне в полуфинале и финале попались бронзовый призер Олимпиады. А также действующий чемпион ОИ. На них двоих настраивался. Я знал, что второй из них будет в финале. Искал какие-то "дырки". Нашел - все получилось! Тяжело было, но преодолели. Алга, Казахстан! Безусловно, победу посвящаю всему Казахстану. Денису Тену. Трагическая гибель. Ужасная. Даже слов нет",- сказал Алексанин.

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