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Казахстанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Болгарии

21.08.2022, 12:42 3961
Казахстанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Болгарии
Фото: olympic.kz
СОФИЯ. 21 АВГУСТА - Казахстанский борец греко-римского стиля Максат Сайлау стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в Болгарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Юноша выиграл медаль в весовой категории до 87 килограммов. В схватке за третье место он оказался сильнее Микиты Алексеева (Украина), сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
 
В рамках турнира Максат дошел до полуфинала, где уступил Вигену Назаряну из Армении.
 

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В Нур-Султане проходит крупнейшее международное соревнование Ironman

14.08.2022, 17:22 14711
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - В Нур-Султане проходят соревнования Ironman, проводимые Всемирной корпорацией по триатлону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этом году сложнейшие однодневные соревнования по триатлону проводятся в столице Казахстана под названием BI GROUP IRONMAN 70.3 ASTANA. Помимо этой дистанции, или так называемой половинки, пройдет и "полный Ironman" - BI GROUP IRONMAN KAZAKHSTAN. 
 

Каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Гонки серии Ironman 70.3 предусматривают соревнования на укороченных вдвое дистанциях: заплыв на 1,9 км, велосипедная гонка на 90 км и забег на 21,1 км", - информировали в пресс-службе Казахстанской федерации триатлона. 


 
В старте принимают участие 2200 триатлетов из 77 стран мира, что говорит о повышенном внимании атлетов к казахстанскому региону. Такая гонка первая в Казахстане после двухлетнего перерыва. Организаторы встретили большие группы триатлетов из Великобритании, Индии, Германии и России.
 
Мероприятие пройдет при поддержке холдинга BI-Group, акимата Нур-Султана и Казахстанской федерации триатлона.
 

Казахстанская теннисистка Путинцева сотворила сенсацию на турнире в Торонто

11.08.2022, 09:25 20156
Казахстанская теннисистка Путинцева сотворила сенсацию на турнире в Торонто
Фото: instagram/yulia_putintseva
ТОРОНТО. 11 АВГУСТА - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46-е место в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира в Торонто (Канада) встретилась с испанкой Паулой Бадосой (3-е место), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Матч закончился неожиданной победой Путинцевой, которая выиграла первый сет со счетом 7:5 и вела во втором - 1:0, после чего ее соперница отказалась продолжать борьбу. Отметим, что в данном противостоянии явным фаворитом считалась Бадоса. Таким образом, Юлия Путинцева вышла в 1/8 финала, сообщает Sports.kz. 

Напомним, ранее по ходу турнира казахстанка обыграла в трех сетах канадскую теннисистку Катерину Себову (299-е место) - 3:6, 6:2, 7:5.
 
Призовой фонд турнира в Торонто в этом году составляет 2 697 250 долларов. Победительница заработает 439 700 долларов и получит 900 рейтинговых очков. 

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон.
 

Казахстанец стал бронзовым призером юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике

24.07.2022, 11:43 38946
Казахстанец стал бронзовым призером юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике
Фото: olympic.kz
ТАШКЕНТ. 24 ИЮЛЯ - Казахстанец Егор Шерер завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Он стал третьим в категории до 81 килограмма", - сообщает Olympic.kz.

 
В сумме двоеборья он взял 325 (150+175) килограммов.
 

Казахстанский штангист стал чемпионом Азии среди юношей

21.07.2022, 18:18 43996
Казахстанский штангист стал чемпионом Азии среди юношей
Фото: olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Казахстанский штангист Денис Полубояринов стал чемпионом Азии среди юношей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спортсмен выиграл соревнования в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья ему удалось поднять 313 (140+173) килограммов, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан. 
 
Также результат Дениса пойдет в зачет ЧА среди юниоров. Результат будет известен после выступления спортсменов до 20 лет.
 

Казахстан завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике

21.07.2022, 09:17 45746
Казахстан завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике
Фото: Sports.kz
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - На чемпионате мира - 2022 по легкой атлетике в Орегоне (США) состоялся финал соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров среди женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Одной из основных фавориток состязания была представительница Казахстана Нора Джеруто. Она преодолела дистанцию за 8:53.02 и стала победительницей. Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана, сообщает Sports.kz.
 
Второе место заняла эфиопская спортсменка Веркуха Гетачью (8:54.61), а третьей финишировала ее соотечественница Мекидес Абебе (8:56.08).
 
Ранее в квалификационном забеге Джеруто также показала лучший результат - 9:01.54.
 
Напомним, что уроженка Кении Нора Джеруто перебралась в Казахстан в 2017 году, а в 2022 году получила официальное разрешение представлять страну на чемпионатах мира.

 

Казахстанская легкоатлетка вошла в десятку на чемпионате мира и установила рекорд страны

17.07.2022, 20:21 52291
ВАШИНГТОН. 17 ИЮЛЯ - Легкоатлетка казахстанской команды вошла в десятку на чемпионате мира в США и установила рекорд страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, Каролин Чепкоеч Кипкируи финишировала на седьмом месте, установив новый рекорд страны, который теперь равен 30.17.64. 
 
В беге на 3 тысячи метров с препятствиями Нора Джеруто завершила квалификацию на первом месте, преодолев дистанцию за 9.01.54. Она является главным претендентом на золотую медаль. 
 
Кроме того, в прыжках в высоту казахстанка Надежда Дубовицкая тоже смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. Кристина Овчинникова, к сожалению, завершила борьбу.
 
Ольга Сафронова в беге на 100 метров не преодолела стартовый раунд. Она завершила выступление в квалификации, финишировав в первом забеге на шестом месте. 
 
Мария Ефремова в тройном прыжке не смогла показать весь свой потенциал. По результатам квалификации она осталась за бортом ЧМ.
 

Казахстанские акробаты завоевали бронзу на Всемирных играх в США

17.07.2022, 16:56 53066
Казахстанские акробаты завоевали бронзу на Всемирных играх в США
Фото: НОК РК
ВАШИНГТОН. 17 ИЮЛЯ - Казахстанские акробаты завоевали бронзовую медаль Всемирных игр в США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские акробаты Даниель Диль и Вадим Шуляр завоевали бронзовую медаль Всемирных игр в США. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
 
Отмечается, что Казахстан на этих соревнованиях также представляют Александра Рудакова и Дамира Талгат из Караганды. 
 
Наши спортсмены смогли завоевать лицензии на Всемирные игры на чемпионате мира в Женеве.
 

Даурен Абаев: в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы

12.07.2022, 20:52 60556
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев провел совещание по вопросам подготовки к Олимпийским играм в Париже, которые состоятся в 2024 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мероприятии приняли участие руководители Национального олимпийского комитета и спортивных федераций, а также государственные тренеры, сообщает пресс-служба МКС РК.
 

Для всех нас Олимпиада станет экзаменом на профпригодность. Каждый из нас несет персональную ответственность за результаты - главы федераций, тренеры и я, как руководитель профильного ведомства", - подчеркнул министр.

 
Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы. Для их решения министерством принимаются следующие меры.
 
В части создания инфраструктуры разработан план-график правительства по строительству новых спортивных объектов. На текущий год запланировано возведение 10 физкультурно-оздоровительных комплексов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
 
По словам министра, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только 2 соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.
 
Также Даурен Абаев остановился на вопросах обеспечения подготовки членов национальных сборных команд. В частности, с июля текущего года в пилотном режиме запущена работа Тренировочного центра по видам борьбы на базе Республиканского колледжа спорта. Также на базе республиканской школы-интернат-колледжа олимпийского резерва имени К. Ахметова открыта Академия по дзюдо.
 
С 1 июля 2022 года поэтапно до 2024 года повышается оплата работы спортивных судей с 10% до 100% от базового должностного оклада. В 2022 году - с 2600 тенге за один день соревнования до 8000 тгенге, в 2023 году - до 13 тысяч тгенге, в 2024 году - до 17 тысяч тенге.
 
Кроме того, с 1 июля 2022 года увеличены размеры пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, подготовившим чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта с 24 МРП до 100 МРП. В среднем это с 73 тысяч до 318 тысяч тенге.
 
Также Даурен Абаев обратил особое внимание на кадровое обеспечение отрасли.
 

Сегодня в стране работают 13 700 тренеров. Только 4% из них ежегодно проходят курсы повышения квалификации. По некоторым видам спорта федерациями не проводится аттестация тренеров. Поэтому федерациям необходимо активизировать работу в данном направлении", - сказал министр Даурен Абаев.

 
Необходимо отметить, что после неудачных выступлений на Олимпийских играх 28 тренеров были освобождены от занимаемых должностей.
 
По словам Даурена Абаева, в настоящее время ведется работа по снижению недельной часовой нагрузки тренеров-преподавателей до 18 часов с повышением заработной платы.
 
Говоря об усилении научной медицинской базы отечественного спорта, Даурен Абаев сообщил, что начата работа по усилению статуса Республиканского аналитического центра, в том числе по повышению заработной платы сотрудников.
 

Данный центр совместно с заинтересованными органами будет заниматься развитием спорта высших достижений на основе анализа результатов выступлений спортсменов с учетом их физиологического состояния, медицинского обеспечения, уровня травматизма и т.д.", - подчеркнул министр.

 
Также начата работа по модернизации действующего Центра спортивной медицины и реабилитации в части повышения заработной платы спортивных врачей, приглашения специалистов, закупа современного оборудования, повышения норм питания спортсменов, обновления перечня фармакологического обеспечения.
 
По итогам совещания Даурен Абаев поручил федерациям разработать и утвердить комплексно-целевые программы на новый олимпийский цикл и программы подготовки по видам спорта для физкультурно-спортивных организаций.
 

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