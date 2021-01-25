Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде боя UFC

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Главный бой между бойцами Конором Макгрегором и Дастином Порье на UFC 257 завершился досрочной победой американца Порье, передает Kazakhstan Today.

Поединок-реванш продлился недолго: Порье нокаутировал ирландского соперника во втором раунде.

Первый раунд прошел при небольшом преимуществе Макгрегора. Порье сделал первый тейкдаун и прижал Конора к сетке, но тот быстро поднялся. Затем бойцы толкали друг друга плечами, ирландец неприятно попал по голове соперника.

Во втором раунде начался более интенсивный обмен ударами, и в один момент Порье перехватил инициативу. Он обрушил на оппонента ряд ударов у сетки, и судья Херб Дин остановил бой.

Обновленная статистика. Порье - 27 побед, шесть поражений и один несостоявшийся бой. У Макгрегора - 22 победы и четвертое поражение. В 2014 году бойцы уже встречались - победил Конор.

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