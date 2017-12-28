Сегодня состоится открытая тренировка участников вечера единоборств с Фирузой Шариповой

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Открытая тренировка участников вечера единоборств с Фирузой Шариповой состоится 28 декабря, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском акимате, 28 декабря в 18.00 на третьем этаже ТРЦ MEGA Park в Алматы по адресу: улица Макатаева, 127/1 (угол улицы Сейфуллина), состоится открытая тренировка участников вечера единоборств, в главном бою которого встретятся казахстанка Фируза Шарипова (7-1-0, 4 КО) и представительница Бельгии Джемилла Гонтарюк (13-4-1, 3 КО). Десятираундовый поединок пройдет за титул чемпионки мира IBO и за пояс WBC Silver во втором полулегком весе.

Участницами открытой тренировки станут главные действующие лица предстоящего шоу: Фируза Шарипова и Джемилла Гонтарюк. Отметим, что в этот день девушки впервые встретятся лицом к лицу, а также покажут свое мастерство и готовность к бою.

Сообщается, что в рамках открытой тренировки Фируза Шарипова и другие участники вечера единоборств проведут автограф-сессию. Вход на открытую тренировку свободный.

Кроме того, по информации пресс-службы, 29 декабря участники вечера единоборств проведут обязательную процедуру взвешивания. В 16.00 на третьем этаже ТРК "MEGA Park" состоится официальное взвешивание и традиционная "дуэль взглядов", на которой участники встретятся лицом к лицу со своими соперниками и попытаются оказать друг на друга моральное давление. Вход на это событие свободный для всех желающих.

Напомним, в главном бою вечера противостоять Фирузе Шариповой будет бельгийский "Питбуль" Джемилла Гонтарюк. На кону десятираундового поединка стоят титулы чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver во втором полулегком весе.

Также в процедуре взвешивания примут участие и другие боксеры этого вечера:

Али Ахмедов (10-0-0, 7 KO), Казахстан - Исмат Эйнуллаев (12-2-0, 8 КО), Азербайджан - полутяжелый вес, поединок за титул WBC Youth.

Ержан Залилов (9-0-1, 4 KO), Казахстан - Тото Хелебе (18-7-0, 9 КО), ЮАР - второй легчайший вес, поединок за титул WBC International.

Инна Сагайдаковская (6-0-0, 2 KO), Россия - Джениффер Ретцке. (16-3-1, 10 КО), Германия - первый средний вес, поединок за титулы IBO и WBC Interim.

Сергей Дудинский (4-1-0, 3 KO), Россия - Айдын Ельжанов (4-0-0, 3 KO), Казахстан - второй легчайший вес, поединок за титул WBC CISBB Silver и WFA (World Fighting Assotiation).

Жамшидбек Нажмиддинов (14-1-0, 9 KO), Узбекистан - Херо Тито (23-12-2, 8 КО), Индонезия - первый полусредний вес.

Виктор Коточигов (5-0-0, 2 KO), Казахстан - Рустем Фатхуллин (8-1-0, 3 KO), Россия - первый средний вес.

Али Балоев (2-0-0, 2 KO), Казахстан - Игорь Караваев (8-15-0, 5 KO), Беларусь - первый тяжелый вес.

Едиль Кожамбердиев (1-1-0, 1 KO), Казахстан - Руслан Родивич (14-24-0, 14 KO), Беларусь - полутяжелый вес.

Темирлан Раимкулов (1-0-1, 0 КО), Казахстан - Барлык Жаидар (3-0-0, 2 КО), Китай - средний вес.

Висхан Мурзабеков (15-3-0, 9 КО), Россия - ТВА - полусредний вес.

Асламбек Идигов (11-0-0, 4 КО), Россия - ТВА - второй средний вес.

Абдали Еламан (дебют), Казахстан - Владислав Павлишин (дебют), Украина.

Даулет Каби (дебют), Казахстан - ТВА.

Ибрагим Искандаров (1-0-0, 1 КО), Казахстан - Расул Самадов (дебют), Таджикистан - второй средний вес.

Жаксылык Кыргызали (3-2-0, 2КО), Казахстан - Кристиан Санта (16-12-2, 11 КО), Венгрия.

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