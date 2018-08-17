В воскресенье в Алматы состоится открытие Чемпионата мира по футзалу среди студентов

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - 19 августа 2018 года в 12:00 в многофункциональном комплексе "Almaty Arena" состоится торжественное открытие Чемпионата мира по футзалу среди студентов, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие такого масштаба будет проводиться впервые на территории стран СНГ. Напомним, в октябре 2015 года город Алматы выиграл возможность проведения Чемпионата мира по футзалу среди студентов 2018 года. Участие примут сильнейшие студенческие сборные мужских и женских команд мира по футзалу такие как: Канада, Германия, Франция, Аргентина, Новая Зеландия, Болгария, Португалия, Польша, Хорватия, Словакия, Чехия, Россия, Китай, Израиль, Таиланд, Украина.





Организаторами ЧМ 2018 являются Национальная Студенческая Лига по футзалу совместно с Федерацией студенческого спорта РК. В соответствии с подписанным между Международной федерацией студенческого спорта (FISU), Федерацией студенческого спорта РК и Национальной Студенческой Лиги по футзалу договором определен период проведения ЧМ 2018: с 19 по 26 августа 2018 года.

Кроме того, в состав оргкомитета вошли Министерство образования и науки РК, Министерство культуры и спорта РК и акимат города Алматы.

Учитывая международный уровень чемпионата, в качестве главных гостей будут присутствовать Исполнительный директор FISU, министр образования и науки РК, министр культуры и спорта РК, аким города Алматы, президент Федерации студенческого спорта Казахстана, другие высокопоставленные лица Казахстана и представители международных команд-участниц.

Чемпионат Мира по футзалу среди студентов проводится 1 раз в 2 года, под эгидой Международной Федерации Студенческого Спорта (FISU).

Первый Чемпионат состоялся в 1984 году Сан-Паулу (Бразилия).

С 2008 года Чемпионат стал проводится в два зачета (мужской и женский).

Чемпионат проводился неоднократно в Бразилии, Португалии и Испании, а также игры проходили в Италии, Кипр, Финляндия, Венгрии, Польше, Словении и Сербии.

Чемпионы среди мужских команд: Бразилия - пятикратные чемпионы (1984, 1996, 2000, 2010, 2016); Россия - трехкратные чемпионы (1994, 2002, 2014); Украина - трехкратные чемпионы (1998, 2004, 2012); Италия - однократные чемпионы (1990); Испания - однократные чемпионы (1992); Португалия - однократные чемпионы (2008).

Чемпионами среди женских команд с 2008 года является сборная Бразилии.

Студенческая сборная команда Республики Казахстан в Чемпионате принимала участие в 2006 - Позвань (Польша), 2008 - Копер (Словения) и 2016 - Гояна (Бразилия).

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