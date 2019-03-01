Кокшетау. 28 февраля. Kazakhstan Today - Кокшетауских студентов проинформировали о методах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, а также напомнили об ответственности за правонарушения и преступления в указанной сфере, передает Kazakhstan Today.

21 февраля текущего года представители разъяснительной группы по профилактике религиозного экстремизма провели встречу со студентами Строительно-технического колледжа №1 Кокшетау. В ходе встречи с тематическими лекциями перед молодежью выступили не только полицейские, но и специалисты консультативно-реабилитационного отдела КГУ при управлении внутренней политики Акмолинской области", - сообщили в департаменте полиции региона.

Как было отмечено в лекциях, религиозный экстремизм стал одной из наиболее сложных социально-политических проблем современности.

В частности, представитель полиции назвал студентам характеристики различных видов экстремизма, формы и инструменты вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций. Он проинформировал молодых людей и о мерах противодействия терроризму и экстремизму, разъяснил значение этих понятий, а также привел примеры характерных особенностей националистического и религиозного экстремизма.

Более того, полицейский в доступной форме объяснил слушателям, как можно противостоять таким явлениям.

В лекции были упомянуты и виды ответственности за участие в различных несанкционированных мероприятиях, содействие экстремизму и распространение экстремистских материалов. Особенный акцент был сделан на уголовную ответственность за преступления, совершаемые несовершеннолетними, например, такие, как ложные сообщения об акте терроризма.

По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления по противодействию экстремизму департамента полиции подполковника полиции Кайрата Кабдуллаева, за прошлый год за совершение экстремистских преступлений было осуждено семь человек, еще пять привлечены к административной ответственности за нарушение религиозного законодательства.

Помимо лекций, состоялась и сессия вопросов-ответов на интересующие молодых людей темы.

Напомним, в Казахстане принята Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы. Одной из задач программы является "проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию учащихся организаций среднего, технического и профессионального, высшего образования, в том числе с привлечением неправительственного сектора".

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